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金秀賢傳放鳥高雄活動！主辦方：企劃不變　消保官說退票有難度

▲▼金秀賢12頁最新聲明。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae、soohyun_k216）

▲金秀賢陷戀童癖爭議。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae、soohyun_k216）

記者許宥孺／高雄報導

由統一超商主辦的高雄櫻花季，今年邀來韓星金秀賢代言，未料卻碰上戀童爭議，網友罵翻「參與高雄櫻花季 ，就是支持戀童癖」，紛紛要求退票。消保官則坦言退票有難度，因櫻花祭非個人演唱會，但民眾仍可提出申訴。主辦單位今日再強調：「企劃不變，照常進行」。

金秀賢被已故女星金賽綸家屬控訴，在金賽綸未成年時就交往，第一時間還不承認，被貼上戀童標籤，此外還有酒駕求償風波。雖然一連串爆料仍有疑點待釐清，金秀賢經紀公司也做出回應，但大票粉絲仍不買單。

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就有網友到高雄櫻花季貼文底下留言，表示「參與高雄櫻花季 ，就是支持戀童癖」、「抵制金秀賢！」、「拜託快讓我脫手。國外代言都退光光了，還不退是怎樣？」

▲夢時代百貨仍有金秀賢廣告看板。（圖／記者許宥孺攝）

▲夢時代百貨至今仍有金秀賢廣告看板。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市政府消費者服務中心暫無接獲民眾退票申訴，消保官表示，若是個人演唱會，民眾在購票時就是衝著藝人去，而藝人因故無法到場，或因大眾觀感讓民眾不想參與，要退票就有討論空間。

消保官指出，高雄櫻花季為多位、多組藝人輪番演出，站在法律面來說，非個人演唱會，若消費者因特定藝人而主張退票，可依個案處理，市府消費者服務中心受理後會依照程序，請主辦單位說明，必要時會進行協調。

消保官也表示，民眾若曾在主辦單位、官網、社群等公開網站，曾留言表示「我就是衝xxx去」等語，明確主張個人意識，這也構成討論退票的空間；不過若是私人、親友之間的對話，要退票恐就構成難度，因主辦單位未接獲「意識表示」，僅可做為當時購票動機，但民眾欲申訴時仍可提出佐證。

▲▼7-11推出聯名鮮食，送金秀賢週邊。（圖／業者提供）

▲▼7-11原訂今日推出聯名鮮食，送金秀賢週邊，但未見金秀賢肖像商品。（圖／業者提供、記者林育綾攝）

▲▼7-11門市未上架金秀賢聯名商品，無論是鮮食區、咖啡杯，都未見到任何與金秀賢肖像有關的商品。（圖／記者林育綾攝）

今日傳出金秀賢寧可違約，也不想來台灣被丟雞蛋，恐放鳥高雄櫻花季，且傳出主辦單位正尋找替代人選，統一超商原定今(19日)超商將上架金秀賢周邊商品，但也不見金秀賢的面孔。記者致電主辦單位寬寬整合行銷公司，則獲得「企劃不變，照常進行」的回應。

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