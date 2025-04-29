世壯運「觀眾席可持國旗」替台灣加油　北市曝112名陸籍選手已過審

▲雙北世壯運吉祥物「壯寶」、台北市政府吉祥物「熊讚」。（圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

雙北世壯運將於5月17日開幕，但賽前亂象頻傳，包括選手被擅改項目、報名流程不透明等，甚至逾500名中國大陸選手因入台手續麻煩，可能棄賽。台北市體育局長游竹萍今（29日）說明，陸籍選手與陪同人員共555人，目前476人提供補正資料，其中112人通過審查；另針對未來世壯運能否持中華民國國旗？游竹萍說明，觀眾席不受限制，但其他就遵照奧會規範。

台北市議會教育委員會29日上午進行「2025雙北世界壯年運動會籌備執行情形」專案報告，游竹萍說明，世壯運總報名人數超過3萬人，實際繳費成功約2萬5950人，其中國內選手1萬9000人、外籍選手6000多人；另根據陸委會資料，有555名中國大陸選手及陪同員，但有些資料需要補正，目前已有476人提供資料，其中112人通過審查，希望全部都能一起參賽。

由於大陸選手來台需要陸方的「大通證」，被問到有無掌握哪些人已拿到「大通證」？游竹萍表示，目前沒有統計，但希望大陸選手都能順利參賽。至於若選手不能來，會不會影響賽程？游竹萍回應，裁判長會依照現場狀況，包括有些選手心理、交通狀況等實際狀況做處理，世壯運籌備辦公室也會持續跟移民署聯繫，讓大陸選手如期過來台灣參賽。

被問到有無可能比賽當天才得知陸籍選手卡關？游竹萍提及「應該不會」，移民署正在審查過程中，但因為案件數比較多，所以會陸續做審查，「但不至於會全部不能來」。

另外，關於世壯運活動會場能否持中華民國國旗？游竹萍回應，奧會有規定模式，比賽或頒獎過程時不能攜帶，但觀眾席不在限制內，只要符合旗幟長2公尺、寬1公尺以內即可。媒體追問，能否攜帶罷免旗幟？游竹萍稱，活動會場會進行安檢，由於世壯運是運動賽事，政治議題不能出現在現場。