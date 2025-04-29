　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知本溫泉套房法拍又來囉！33間一次賣　最低78萬泡湯免出國

▲▼台東知本溫泉區「逸軒溫泉天廈大樓」共33間套房，值得進場搶標。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

▲▼台東知本溫泉區「逸軒溫泉天廈大樓」共33間套房，值得進場搶標。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

行政執行署花蓮分署將於5月6日星期二「123全國聯合拍賣會」再度拍賣台東知本溫泉區「逸軒溫泉天廈大樓」共33間套房。由於知本溫泉素有「東台第一景」的美譽，屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質極佳，泡湯後皮膚光滑細緻，深受旅客青睞。本次拍賣的溫泉套房中，底價最低者，只要78萬享受泡湯免出國，值得您進場搶標！
 
本次最受關注的「逸軒溫泉天廈大樓」套房，前3標位於後棟（即台東縣卑南鄉龍泉路53巷5號門牌），其餘30標則位於前棟（即台東縣卑南鄉龍泉路53巷3號門牌），底價視套房及基地持分面積大小而定。

▲▼台東知本溫泉區「逸軒溫泉天廈大樓」共33間套房，值得進場搶標。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

為使資訊更加透明，每間套房均提供線上「360度環景圖」，讓有意應買的民眾，可以不必出門，不受時間限制、免出門免奔波，隨時都可從網路上，清楚掌握每間套房的室內隔局與實際屋況。

此外，為服務廣大花東民眾，花蓮分署也與台東縣稅務局合作，除於花蓮分署與該分署台東行政執行官辦公室（位於台東地方檢察署1樓）外，於台東縣稅務局，也設置專屬櫃檯，免費提供投標文件及填寫範例，民眾備齊文件及填妥投標書，即可於拍賣當日到場投標。

▲▼台東知本溫泉區「逸軒溫泉天廈大樓」共33間套房，值得進場搶標。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

花蓮縣秀林鄉原住民保留地，位於太魯閣大橋附近，地勢平坦適宜種植。

沒空到場的民眾，也可上花蓮分署官網「通訊投標專區」（https://gov.tw/e67），以通訊投標方式競標。民眾有任何投標問題，歡迎撥打專線電話：03-8348516轉181，將有專人為您服務。 

除熱門的知本溫泉套房外，本次拍賣會，另拍賣兩筆透過無人機空拍的不動產。其中1筆是位於「花蓮縣光復鄉大豐村6鄰尚德街的未辦保存登記建物（含坐落基地）」，主建物面積達281平方公尺，權利範圍2分之1，地點位在花東縱谷平原，環境清幽，建物四周被農田圍繞，底價只要137萬元，是享受田園風光與愜意生活的好物件。

▲▼台東知本溫泉區「逸軒溫泉天廈大樓」共33間套房，值得進場搶標。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

花蓮縣光復鄉未辦保存登記建物含坐落基地，四周被農田圍繞，是享受田園風光與愜意生活的好物件。

另一筆「花蓮縣秀林鄉玻士岸段1529地號」土地，係原住民保留地，面積達1171.48平方公尺，權利範圍3分之1，底價僅19萬2,000元，位於太魯閣大橋附近，地勢平坦，適宜種植，歡迎具原住民身分的應買人進場投標。

拍賣會，自當日下午2時30分起，開放不動產現場投標，3時整準時開標，歡迎民眾多加利用「通訊投標」參與競標。

更多的法拍物件及資訊，請上花蓮分署官方網站（https://www.hly.moj.gov.tw/）或行政執行署拍賣公告查詢系統（https://gov.tw/3eF）查詢。歡迎有興趣民眾踴躍參加，將有機會以優惠價格購得心儀資產。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄女12樓墜落！穿破隔壁待售屋
快訊／13:46規模4.5地震　新北有感
快訊／天氣悶熱！台中男中午泡澡突死亡
陸男大生「偷闖富士山」直升機2度救援！超扯原因曝光
罷免賴清德是不可能任務　黃暐瀚揭朱立倫算盤
7萬賤賣機密給中國！　海巡女下士確定入監
古林下一場先發確定！對決前火腿王牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄女12樓墜落！穿破隔壁待售透天厝屋頂送醫搶救

壯碩男砸車躲回家　警破門喊「摸頭走出來」！竟是9條通緝犯

快訊／天氣悶熱！台中男中午泡澡突無呼吸心跳　送醫不治

網友介紹裝修房屋公司！婦急領50萬面交　屏東警及時阻詐

又是他！鹿港老街旁公廁偷拍狼出沒　想進女廁露餡鬼祟翻牆逃

知本溫泉套房法拍又來囉！33間一次賣　最低78萬泡湯免出國

高雄女騎士要去掃墓「誤上國道」　暖心駕駛護送避車彎求救

與男友吵架心情差　中壢「暴怒姐」凌晨推倒路旁34輛機車

7萬賤賣機密給中國！還想賺50萬介紹費　海巡女下士將入監

羅東鎮長吳秋齡遭約談　疑與2022志工餐敘「鎮長請客」案有關

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

快訊／高雄女12樓墜落！穿破隔壁待售透天厝屋頂送醫搶救

壯碩男砸車躲回家　警破門喊「摸頭走出來」！竟是9條通緝犯

快訊／天氣悶熱！台中男中午泡澡突無呼吸心跳　送醫不治

網友介紹裝修房屋公司！婦急領50萬面交　屏東警及時阻詐

又是他！鹿港老街旁公廁偷拍狼出沒　想進女廁露餡鬼祟翻牆逃

知本溫泉套房法拍又來囉！33間一次賣　最低78萬泡湯免出國

高雄女騎士要去掃墓「誤上國道」　暖心駕駛護送避車彎求救

與男友吵架心情差　中壢「暴怒姐」凌晨推倒路旁34輛機車

7萬賤賣機密給中國！還想賺50萬介紹費　海巡女下士將入監

羅東鎮長吳秋齡遭約談　疑與2022志工餐敘「鎮長請客」案有關

「願為勇士赴湯蹈火」巴特勒追平喬丹紀錄　被火箭惡棍激到爆發

郭采潔鄰居賣房獲利8百萬　101「豪宅套房」身價逼近5千萬

不愛出國！她嘆旅遊要做功課+花錢太麻煩　一票人點頭：妳不孤單

快訊／高雄女12樓墜落！穿破隔壁待售透天厝屋頂送醫搶救

交往前怕踩雷？網曝神招：問對方的ChatGPT　一秒看穿真面目

黑衣男嗆罷團志工「在國民黨地盤會死很慘」　遭起底曾是詐團首腦

砍人後再輕生！韓特教生坦言「壓力大」想洩憤　勒頸持刀劃路人臉

快訊／13:46東部海域規模4.5地震　新北有感「最大震度1級」

壯碩男砸車躲回家　警破門喊「摸頭走出來」！竟是9條通緝犯

正向陪伴不孤單！　台南市教育局推教學影片助教師精進管教技巧

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

社會熱門新聞

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

快訊／行刑式槍殺前妻！凶嫌畫室2樓自戕腦死　今器官衰竭不治

台南騎士戴「沙琪瑪安全帽」買飲料　警回應了

施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建

在台南東門城裸拍並散布猥褻照　29歲男遭拘提

傅崐萁被告！　花縣府高官恐嚇廠商音檔曝光

留美雙碩士工作14年遭資遣　提告求翻盤吞敗

獨／台中某國小學童水杯滴防蚊精油　害老師誤飲

即／國1彰化貨車翻覆解體！　男大生不治

即／北市大安區某國小女老師墜樓亡

更多熱門

相關新聞

Q1法拍交易609棟創10年新低　住商：股災效應年底浮現

Q1法拍交易609棟創10年新低　住商：股災效應年底浮現

Q1法拍屋交易量創10年新低，全台僅移轉609棟。專家認為主要原因有3，包括買方缺乏進場信心、近年房價漲幅明顯，Q1尚未發生股災，而股災帶來的法拍效應，有可能會在年底發生。

無人機高空視角助攻　法拍不動產投標更安心

無人機高空視角助攻　法拍不動產投標更安心

往生互助會破產清算　神秘董娘加價千萬拍下台中透天

往生互助會破產清算　神秘董娘加價千萬拍下台中透天

年輕人賺3萬「比月薪8萬還敢花」！一票人爆共鳴

年輕人賺3萬「比月薪8萬還敢花」！一票人爆共鳴

笑了~2根登山杖+雨傘也遭法拍

笑了~2根登山杖+雨傘也遭法拍

關鍵字：

知本溫泉套房法拍亮相優質泡湯出國

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

起飛才半小時！越南航空突折返高雄

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面