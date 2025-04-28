惡保母辯「隨手綁」剴剴防撞傷　傳訊閒聊：想一巴掌轟給他死

▲台北地院今（28日）審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）開完庭還押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

被控與妹妹劉若琳涉虐死1歲男童「剴剴」的保母劉彩萱，今（28日）下午到台北地院出庭暫時轉為證人，聲稱沒逼剴剴罰站，而是劃設「冷靜區」讓剴剴哭鬧發洩，劉彩萱自稱「就地取材，用了蠢方法」綑綁剴剴手腳防撞傷，但妹妹沒參與施暴、還勸她別打小孩，劉彩萱更批檢察官強迫她用水桶模擬怎樣把剴剴裝進去，她已說是「澡盆」，檢方仍不信。

檢方出招連串快問，包括劉彩萱能區分「水桶」跟「澡盆」，為何跟妹妹說剴剴被裝進「桶子」裡，劉答不出來，在冷氣頗強的法庭裡脫掉外套應戰，法官問她為何跟妹妹傳訊息說剴剴「假仙」、「欠揍」、「想一巴掌轟給他死」，劉推稱跟妹妹「閒聊」、「我們常會胡說八道」。

▲台北地院今（28日）審理剴剴案，涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）證稱和妹妹罵剴剴「要轟給他死」，只是閒聊胡說八道。（圖／記者黃哲民攝）

劉氏姊妹被控托育剴剴3個多月期間，涉聯手虐打、綑綁剴剴，逼剴剴長時間全裸罰站、人家吃飯他繼續站，1天只給剴剴吃1餐剩菜打成的泥，碗裡還有蟑螂爬，造成剴剴營養不良、遍體鱗傷，牙齒斷3根，前年（2023年）12月24日傷重不治。

劉氏姊妹被起訴涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等罪，最重可判無期徒刑，劉氏姊妹起初不認罪，劉彩萱在台北地院選任素人國民法官、本月（4月）22日開始參審後，改口坦承綑綁、體罰剴剴，但絕無凌虐，並企圖導向剴剴有自傷等異狀。

劉彩萱今下午被妹妹傳喚作證對質，聲稱妹妹沒參與綑綁、毆打剴剴等行為，反而勸她別兇小孩、別打剴剴，她在家劃設「冷靜區」讓時常哭鬧的剴剴站進去發洩，妹妹也要她別讓剴剴一個人站。

▲台北地院今（28日）審理剴剴案，涉案在押保母劉若琳（灰色連帽衣）證稱跟姊姊喊剴剴「死小孩」。（圖／記者黃哲民攝）

劉彩萱今原本不承認這叫做罰站，辯稱只是剴剴專用的「冷靜區」，要剴剴想哭就自己站進去，在檢方追問下，她承認「後來就變成罰站的地方」。

至於妹妹被控故意用指甲刮傷剴剴脖子，還互傳傷勢照片取笑，劉彩萱稱妹妹幫她替剴剴穿外套，她回家發現剴剴胸前衣服有1、2滴血漬、脖子有刮痕，才拍照傳給妹妹，她「忘了妹妹怎麼解釋」。

劉彩萱承認此事隱瞞社工，她擔心剴剴剛來就受傷，社工會責備她，若被留下壞印象，以後要接托育Case就比較難，不過剴剴擦藥幾天就康復沒傷痕。

劉彩萱聲稱剴剴剛到她家受托育，見面就說髒話，先講1個字的「X」，然後3個字的「X你娘」，最後是發音模糊的「X你娘OO」，劉邊說邊煞有介事模仿童音「略略略」，呼應她兒子上周五（25日）作證聲稱，剴剴初見面就說5字經的描述。

▲台北地院今（28日）審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳開完庭還押，場外抗議民眾怒吼劉氏姊妹「保母殺人、餓死剴剴」。（圖／記者黃哲民攝）

此外，劉彩萱頻指剴剴狀況多，會自撞自摔自傷，手會抓自己頭髮、腳會一直跺地「鬥鬥鬥」，還會推其他靠近的小朋友、扯別人耳朵，她才在就寢時綁住剴剴手腳、用毛巾跟水果網帶包頭，「都是就地取材」，後來更綁在木椅上固定，她強調為防止剴剴撞傷，「所以做出這些愚蠢行為」。

劉彩萱辯稱綑綁剴剴後拍照傳給妹妹，只是隨興分享心情，純粹想發牢騷，有1次她雙手握住剴剴雙臂、要剴剴別再自撞吼叫，妹妹從旁想制止，她叫妹妹「閉嘴」，妹妹當場離開，事後勸她跟社工反映，另尋適合剴剴的保母。

而她要剴剴躺在地板抬腳頂住門、牆邊緣，並非體罰，是幫剴剴雙腿消水腫。另因剴剴一直流鼻水卻沒發燒咳嗽、可能是過敏，她才叫剴剴整天戴口罩，避免接觸冷空氣或塵蟎等。

至於檢方起訴她和妹妹綑綁剴剴手腳塞進水桶，劉彩萱聲稱她託妹妹幫忙看一下剴剴，擔心剴剴亂動，會害妹妹剛做完手術的傷口出血，她才「束縛」剴剴手腳，「躺在澡盆裡」、並非水桶，妹妹當時在廚房洗東西，第一時間不知道。

劉彩萱聲稱檢方偵辦時，拿水桶要她模擬怎樣把剴剴裝進去，她都已經說是澡盆，檢方仍不信，還說反正沒澡盆、就用水桶示範。

檢方用連串快問讓劉彩萱露出破綻，包括她說妹妹不會幫忙照顧她托育的幼童，其實是偶爾會，她在警詢說妹妹不知她綑綁剴剴，她今也改稱是「綑綁當下不知」，她在警詢太緊張、沒看清楚就回答。

檢方要她別緊張，聽懂問題再回答，接著問她能分辨水桶跟澡盆不同，那麼「妳跟妹妹對話紀錄說的是桶子，為何會變成澡盆」，劉一時語塞，答稱「不知道耶」，檢方再追問2人對話紀錄說「不要理他，不然等下又要流鼻血」，說的是誰。

劉彩萱解釋說的是妹妹剛切除鼻息肉的傷口，檢方說「喔~所以這裡說的是妹妹」，突然又追問劉說妹妹不知她帶剴剴回家有罰站，但對話紀錄顯示「妳說過」，劉只好推稱妹妹確實知道，「時間過太久，忘記了」。

檢方連番追問中，劉彩萱突然起身，在冷氣頗強的法庭裡脫下外套，檢方再提示1張剴剴全身只包尿布的照片，問劉給剴剴戴口罩「隔絕冷空氣」，難道身體其他部分不用同樣隔絕嗎，劉趕緊解釋剛剛口誤，戴口罩是助剴剴「隔絕空氣裡的塵蟎」。

法官質疑劉彩萱替妹妹開脫，2人對話紀錄卻罵剴剴「假仙」、「哪天不假仙」、「欠揍」、「哪天不欠揍」等語，劉還自稱「剛剛才被我揍完」，劉推稱忘記為何有這些對話。

法官不讓劉彩萱閃躲，再問她和妹妹數落剴剴「看了就想一巴掌轟給他死」，是怎麼回事，劉推稱閒聊，法官提高音量說「閒聊什麼，要轟給他死，蛤？」劉低聲說忘記了，她和妹妹閒聊常會胡說八道。

今全天續有數10位氣憤劉氏姊妹的民眾排隊旁聽，竊笑法官與檢察官訊問劉彩萱不假辭色，劉氏姊妹開完庭還押，義憤民眾照樣高舉標語怒吼「保母殺人、餓死剴剴！」全案明（29日）傳喚1位法醫與1位鑑定醫師作證。