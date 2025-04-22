超強律師團讓法官點頭！虐死剴剴惡保母姊妹　獲「屏風陣」護駕還押

記者黃哲民／台北報導

保母姊妹劉彩萱、劉若琳被控虐死1歲男童「剴剴」、涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等重罪，目前均在押，今（22日）到台北地院開完庭上囚車還押，首度體驗屏風遮擋媒體鏡頭的高規格禮遇，歸功於辯護律師團向合議庭爭取獲准，律師團先前也要求劉彩萱之子作證時，須以屏風隔開旁聽民眾，但不同意關鍵證人、外籍看護Mira在隔離室應答，Mira明（23日）將全天出庭作證。

▲台北地院審理涉虐死「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，今（22日）國民法官首度開庭後，合議庭命法警架起屏風陣幫劉氏姊妹遮擋還押身影 。（圖／記者黃哲民攝）

劉氏姊妹在本案將近1年的準備程序期間，多次主張媒體大篇幅報導不利於劉氏姊妹、更將影響日後可能參審本案的素人國民法官產生偏見，律師團聲請不採行國民法官參審、應由職業法官全程不公開審理，但合議庭認為本件具有公益性質，始終沒准許律師團的要求。

▲台北地院審理涉虐死「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，今（22日）國民法官首度開庭後，合議庭命法警架起屏風陣幫劉氏姊妹遮擋還押身影 。（圖／記者黃哲民攝）

北院昨（21日）選任6位國民法官、4位備位國民法官，和3位職業法官共組合議庭，今上午9點多首度審理本案，辯護律師團仍盡力阻擋任何不利於劉氏姊妹的變數，包括質疑預定作證的鑑定醫師疑似和檢方「套招」、不得違法用小名稱呼「剴剴」、應一律改稱「A童」等。

辯護律師團引用《兒童及少年福利與權益保障法》提出的要求，合議庭幾乎照單全收，並在辯護律師團爭取下，今傍晚5點多開完庭，更首度指揮法警擺出屏風陣，嚴密遮擋劉氏姊妹上囚車還押身影，即使其他涉犯虐童案被告也少有如此高規格禮遇，更遑論知名矚目重案嫌犯，頂多人牆保護。

▲台北地院審理涉虐死「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，今（22日）國民法官首度開庭後，合議庭命法警架起屏風陣幫劉氏姊妹遮擋還押身影 。（圖／記者黃哲民攝）

劉氏姊妹在國民法官參審前的準備程序中，還曾要求劉彩萱之子作證時，須架設屏風和旁聽民眾隔開，以免暴露兒子容貌被肉搜、生活受干擾，但檢方請求讓關鍵證人Mira在隔離室作證、以免和劉氏姊妹面對面會承受心理壓力，辯護律師團卻反對，認為須當面觀察證人肢體與表情，幫助分辨真假。

▲保母姊妹劉彩萱（左）、劉若琳（右）涉虐死1歲男童「剴剴」，開完庭還押享受屏風陣遮擋媒體鏡頭的高規格。圖為2人先前出庭畫面。（資料照／記者黃哲民攝）

此舉當下引起旁聽席噓聲，法官也反問為何外籍看護和「剴剴」前保母作證、就不用被保護，檢方主張Mira曾被劉彩萱透過他人企圖影響證詞，雖離職許久，面對劉彩萱仍會恐懼。Mira現居美國，經院檢支付機票等證人旅費，同意來台出庭，明上午9點多起，將全天證述她目睹「剴剴」受虐過程。

此外，劉若琳請律師再度聲請本案不採行國民法官參審，主張媒體報導、網路輿論，恐使國民法官難以公正審判，合議庭認為受選任的國民法官都清楚應依證據審案而非網路言論，足以確保劉氏姊妹公正審判與無罪推定權利，今駁回劉若琳的聲請確定。