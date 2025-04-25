前保母法庭淚崩揭「剴剴」健康真相　情緒崩潰：太可惡了！

▲台北地院今（25日）審理剴剴案，涉案在押保母劉彩萱（中）開完庭還押 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理「剴剴案」，今（25日）上午傳喚剴剴生前2位保母作證，其中照顧剴剴1年2個月的保母周女說，交接給本件涉案保母劉彩萱時，有提醒剴剴換新環境需適應，要多抱抱、疼愛，她給剴剴正常三餐外加點心，從沒營養不良，剴剴愛玩還會幫搬餐椅，周泣稱若讓她繼續帶，剴剴現在應該仍很健康、很活潑，她更當庭臭罵「太可惡了！」

而周女的前手蕭女，證稱僅在剴剴4個多月大時，短暫照顧過1個多月，被問到剴剴是否愛哭、用力哭，她說同齡嬰兒本來就會各種的哭，帶起來不會特別困擾，但被問到剴剴被她照顧時有無傷害自己，蕭女接近無語，強調剴剴當時「還是一個嬰兒！」

▲台北地院今（25日）審理剴剴案，涉案在押保母劉若琳（灰色連衣帽）開完庭還押 。（圖／記者黃哲民攝）

自稱帶過至少100位嬰幼兒的周女，是執業30年的有照保母，2022年6月底受剴剴外婆之託，接手照顧當時約5個月大的剴剴，今上午出庭證稱剴剴被她照顧期間，早上8點多起床先喝約150cc牛奶，上午10點多吃水果、蛋或餅乾等點心，中餐1碗飯有肉有菜，休息一下喝約90cc牛奶，睡完午覺再喝1次牛奶，傍晚5點吃晚餐，飯後有水果、餅乾，睡前補1次150cc牛奶。

這種食量，讓周女把剴剴養成屁股跟大腿很有肉的胖娃，尿布很快就穿XL尺寸，周女說剴剴1歲半體重10.8公斤，醫生檢查從沒說營養不良，剴剴1歲就走得蠻穩，能爬上爬下，跑太快才會跌倒，剴剴常故意把腳跨在防摔圍欄邊、要她去解救，也會跟另1位同時托育的幼童玩耍，調皮但個性溫和、穩定。

周女說剴剴只會說疊字，第一次是講「掰掰」，3個字就講不出來，但不常哭鬧，她陪剴剴堆積木、翻書讀字卡，要剴剴叫她「阿嬤」，只要陪伴跟抱抱，剴剴不管做什麼都很高興。周女指著檢方提示1張剴剴笑得眼睛發亮的照片，說「看，他多開心」，且吃飯時間到，剴剴會幫忙搬餐椅。

▲台北地院今（25日）審理剴剴案，義憤民眾在法庭外舉標語，怒批涉案保母姊妹劉彩萱、劉若琳「保母殺人」。（圖／記者黃哲民攝）

涉案保母劉彩萱的律師團指剴剴被交給劉女前，做體檢發現肌酐酸指數過低，頻問周女當時醫師怎麼說，周女茫然答稱「肌酐酸？那是什麼？」不記得醫師有無跟她解釋這是否異常，只記得醫師說「如果有異常，會再觀察」。

律師團再質疑剴剴是否常感冒、健康不佳，周女說1歲多的孩子遇到換季溫差大，難免咳嗽過敏，她會帶去看醫生看到好。律師團指剴剴2023年5月體重10.6公斤、同年8月只增加0.2公斤，是否不正常，周女說幼童好動、活動量大，只要別掉體重、檢查沒問題就好。

周女強調剴剴由她照顧期間，睡覺不會磨牙，不會無緣無故僵直倒地，也沒撞牆自傷，更從沒說髒話玩大便，身上也沒瘀青受傷、腳掌變形狀況，新長的乳牙穩得很，剴剴怕熱「但小孩都怕熱」，她會開冷氣，給剴剴穿件短袖上衣、下半身穿尿布，天涼看情況換薄長袖衣褲或加背心。

素人國民法官問周女為何沒繼續帶剴剴，周女強調不是她不願意，她帶剴剴每月費用3萬元通包，奶粉跟尿布由社會局提供，但剴剴媽媽失聯、外婆走完監護權程序堅持出養、要先送去機構，她不懂怎不讓她繼續帶。

周女說交接期間只見過劉彩萱1次，兒福聯盟社工不讓她陪剴剴跟劉彩萱相互熟悉，她和劉女僅簡短對話，提醒對方注意小孩剛換新環境、難免害怕，需要時間適應，「要多抱抱他、多疼愛他」。

被問到怎沒告訴劉彩萱須把食物剪碎餵剴剴吃，周女疑惑說1歲多的孩子雖已長牙，仍會咬不動食物，「這不是做保母的基本常識？就算不做保母，做媽媽的也應該要知道」，她給剴剴吃的水果都切薄片、切丁，旁聽民眾也笑了。

周女說後來試圖聯絡劉彩萱了解剴剴狀況，兒盟不准私自接觸，她身為保母能理解，但「我很想見他，都沒有回應」，只看過剴剴阿嬤轉寄1張剴剴剛到劉家，和一群小朋友的合照，跟過世前的照片一比對，就能清楚看出後者差很多。

周女強調，剴剴被她照顧期間，身上除了胎記、毫無外傷，連痕跡都沒有，周泣稱若讓她帶到現在，剴剴應該仍很健康、很活潑，她看著法官提示剴剴的傷勢局部放大照片，帶著哭音罵了一句「太可惡了！」

蕭女是在2022年5月，受兒福聯盟委託全日托育當時4個多月大的剴剴，僅1個多月就因剴剴母親失聯，把剴剴交還阿嬤轉由周女接手。蕭女怕露臉危及自身安全，獲准在指認室作證，自稱有證照已執業17年，辯護律師團問她帶過幾個小孩，她當真12345逕自數起來，逗笑不少人，終於她算出來「大概超過10個」。

辯護律師團照樣追問剴剴是否手腳比較緊繃、常哭，蕭女率直說「小朋友手腳都會稍微比較緊」，剴剴當時確實常哭，可是「他那時才4個月大」，律師團問哭得大不大聲、用不用力、臉色會不會變深，蕭女答稱「蠻大聲、蠻用力，會比較深」。

律師團續問怎樣安撫才不哭、要安撫多久，蕭女淡淡說看是要拍拍，還是抱著搖、放進推車裡搖，沒算過要安撫多久，律師團不放棄，再問剴剴為何哭，蕭女答稱「尿布濕了、肚子餓了」，至於還有無他原因，蕭女無奈說「他是小嬰兒耶！不是都一樣，要我怎麼講！」

旁聽民眾竊笑，換成檢方問蕭女照顧剴剴時有無覺得困難，蕭女語氣疑惑說「沒有特別的困難啊」，她會練習剴剴翻身，但被問到剴剴會不會走路，她岔氣說「4、5個月大嬰兒，怎麼會走？」更訝異怎會問剴剴有沒有尿床，「他有包尿布耶！」

再被問到剴剴的個性如何、有無傷害自己，蕭女聽似快要無語「他還是一個嬰兒！」重點是她只照顧剴剴1個多月，又事隔那麼久，這時許多旁聽民眾已經快笑瘋了。