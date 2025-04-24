呂秋遠列「剴剴凌虐」9大酷刑　網友看到哭

▲台北地院23日審理剴剴案，關鍵證人、外籍看護Mira從美國專程來台灣出庭作證，描述剴剴生前受虐慘況。（圖／記者黃哲民攝）

記者葉國吏／綜合報導

1歲男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案震驚全國，台北地院國民法官法庭近日審理此案。看護Mira昨天出庭作證，揭露了許多令人心痛的細節。律師呂秋遠在臉書上分享Mira的證詞，讓不少網友淚崩 「看了短短幾行字我就淚流滿面」、「心真的痛到了極點！也憤怒到了極點」。

呂秋遠表示，剴剴的案件終於有了重要進展。Mira當時在劉家幫傭，雖然目前人在美國申請綠卡，但她仍專程回台作證。Mira指出 「我覺得劉彩萱做的不是人做的事情，我盡力做我能做到的事情」。

Mira的證詞中提到，剴剴經常被罰站，時間從下午2點半到3點、晚上7點半到8點，休息一小時後再繼續罰站至10點，有時甚至一口氣罰站2到3小時。剴剴罰站時，劉氏姊妹則在吃飯或看電視。

此外，剴剴的午餐通常是前一天的剩飯剩菜，放進果汁機攪拌後在廁所餵食。有時甚至吃到鍋巴打碎的剩飯。Mira還提到，剴剴走路緩慢時會被劉彩萱推頭，有次還撞到額頭。洗手間裡，劉彩萱會帶著白色的「愛的小手」打剴剴，常聽到他的哭聲和叫聲。

▲剴剴案保母妹妹劉若琳（連帽衣遮臉者）。（圖／記者黃哲民攝）

剴剴平常洗冷水澡，從未使用過熱水器，洗完澡會發抖，有一次還看到流血。從洗手間出來後，剴剴通常不穿衣服，只有社工來訪時才穿上衣服。

Mira回憶，剴剴從未玩耍，經常罰站在角落。她曾對剴剴微笑並稱呼他baby，但剴剴沒有反應，只有眼睛微笑。她還看到剴剴曾躺在地下室的路上，雙腳頂在地下室門上，這樣維持至少一小時。

剴剴罰站後，腳變形，額頭瘀青、臉腫起來，手也有瘀青。事後，劉氏姊妹要求Mira回答什麼都沒看到、沒聽到，但Mira為了蒐證，曾錄影錄音，也願意提供給法院。

這個案件將密集連開13天，傳喚證人與調閱證據，5月13日將作出判決。呂秋遠呼籲大家密切關注，為剴剴討回公道。