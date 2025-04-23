剴剴案關鍵證人回台當庭模擬「打到肉的聲」　保母姊妹還押被罵垃圾

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理1歲男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死案，今（23日）傳喚從美國專程來台灣作證的目擊證人、劉家於案發期間聘任的外籍看護Mira，她落淚證稱劉彩萱給剴剴洗冷水澡、天冷全身只穿尿布、1天只吃1餐打成泥的剩菜，慘況令人揪心，辯護律師質疑Mira非天天見到剴剴、證詞不夠全面，檢方主張Mira與劉氏姊妹無冤無仇，可信度高。

▲台北地院今（23日）審理剴剴案，法院外再度出現義憤民眾持標語喊口號「垃圾保母、唯一死刑」。（圖／記者黃哲民攝）

Mira於本案發生同年（2023年）9月27日起，首度來台擔任看護，受僱照料劉氏姊妹的父親一直到2024年1月9日，她稱劉父為「阿公」，每月陪「阿公」住院1到2周，其他時間回本案事發現場的孝親房，是重要目擊證人。

▲台北地院今（23日）審理剴剴案，關鍵證人、外籍看護Mira從美國專程來台灣出庭作證，描述剴剴生前受虐慘況。（圖／記者黃哲民攝）

今下午庭訊輪由劉氏姊妹的辯護律師團發問，質疑Mira從孝親房內無法看到客廳狀況，怎知剴剴常被罰站，Mira說要做家事走來走去，就會看到剴剴站在固定角落，律師又質疑沒親身試水溫，怎知剴剴洗冷水澡。

Mira說常在廚房忙碌，熱水器離她不遠，沒聽見點火燒水聲響，律師再質疑沒目睹劉彩萱餵剴剴吃摻水鍋巴，Mira說那天看到攪拌機裡還有一半的鍋巴泥，廚房腳邊垃圾桶裡沒任何被丟棄的鍋巴，不過Mira承認自己只會「休息」、「冰箱」等簡單中文詞彙。

▲剴剴案保母姊妹劉彩萱（前中）23日到台北地院開完庭還押，不再有屏風陣阻擋媒體鏡頭，只能用衣物牢牢遮臉。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師團原定詰問Mira共3小時，僅約40分鐘就結束。接著10位國民法官有9人提問，聚焦剴剴整天全身僅包著尿布時，旁人如何穿著，Mira說事發那年（2023年）10月初次看到剴剴，那時天氣不冷，大人小孩都穿短袖，到了12月劉氏姊妹換穿長袖、她也穿上外套，剴剴仍只穿尿布。

此外，Mira證稱看到劉彩萱用攪拌機做出來的食物，都給剴剴吃，沒看過剴剴吃攪拌物以外的食物，也不清楚剴剴放在廁所的飯碗有無換過或洗過，她只要陪「阿公」回家，幾乎天天看剴剴罰站、越來越虛弱，她覺得剴剴不會調皮，劉彩萱的兒子說剴剴不乖、要教訓。

▲剴剴案保母姊妹劉若琳（前左）23日到台北地院開完庭還押，不再有屏風陣阻擋媒體鏡頭，只能用衣物牢牢遮臉。（圖／記者黃哲民攝）

檢方主張Mira跟劉氏姊妹無冤無仇，卻冒險從美來台作證，證述清楚，可信度高。辯護律師團認為Mira受僱期間非天天在家看到剴剴，證詞不夠全面，也沒目睹洗冷水澡、吃鍋巴跟挨打，剴剴家屬委任律師指Mira證實剴剴受虐遭遇，更當庭模擬剴剴被揍「打到肉的聲音」。

今庭訊於下午4點半結束，比表定時間提早1.5小時，審判長林鈺珍感謝Mira協助作證，並開立Mira所需的出庭證明，以免影響她正在申請美國綠卡的進度，北院派專人引導Mira支領證人日費500元，她回台往返經濟艙機票、2天在台住宿單日最高1400元等花費，合計數萬元由公費買單。

▲台北地院今（23日）審理剴剴案，法院外再度出現義憤民眾持標語喊口號「垃圾保母、唯一死刑」。（圖／記者黃哲民攝）

劉氏姊妹今還押，沒再出現「屏風陣」阻擋媒體鏡頭，2人用衣服牢牢遮臉上囚車，法院外多位義憤民眾持標語喊口號「垃圾保母、唯一死刑」。本案明（24日）休兵1天，後天（25日）表定傳喚剴剴生前另2位保母，以及劉彩萱的兒子作證。

由6位素人國民法官、4位素人備位國民法官和北院3位職業法官共組的合議庭，今排定上午9點30分起Mira全天作證，由檢方先詰問，Mira證稱劉彩萱通常上午11點多給剴剴洗冷水澡，然後全身只包尿布到屋內固定角落立正站好，「姿勢像軍人，只有眼睛會動」，一站就是2、3小時，下午跟晚間各1次，別人吃飯他還在站。

Mira透過翻譯敘述剴剴當時每天只在中午前後吃1餐，劉彩萱用剩飯剩菜放進攪拌機打成泥，稍微加熱就在廁所裡餵剴剴，有1次拿炒完飯的鍋巴摻水給剴剴吃，她看見攪拌機裡有鍋巴渣、聞到鍋巴焦味，還曾在廁所裡看到剴剴慣用的紙碗裡有蟑螂。

當時劉氏姊妹另共同照顧3位幼童，可自在玩耍、吃劉氏姊妹現煮三餐或買外食，Mira證稱剴剴被帶進廁所都會恐懼、不情願，她聽過剴剴在廁所裡挨打的「啪啪」聲與哭叫，更目睹劉彩萱從後推倒剴剴撞額頭，剴剴身上有瘀青、臉頰腫起來。

有時劉彩萱外出、把剴剴交給劉若琳照顧，Mira說沒看過劉若琳體罰剴剴，但剴剴依舊自動到定點罰站、不敢亂動，印象中剴剴只穿過1次衣服，因為那天有個穿正式服裝的客人到家裡，她猜想那個人是社工。

Mira表示偶爾趁機跟剴剴微笑說「hi，baby」，剴剴會以帶笑眼神回應，剴剴過世後2天，她陪「阿公」出院回家，被告誡剴剴因嗆到來不及急救，要她若被警察問話，就回答沒看到、沒聽到任何事。

Mira當庭突然哭出聲，表示不懂為何劉氏姊妹要如此對待剴剴，「我來是為了幫剴剴，我也是媽媽，我覺得劉彩萱姊妹倆對剴剴的行為『不是人做的事情』！」她當時在男友（現為丈夫）建議下，偷偷拍照錄影存證。