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社會 社會焦點 保障人權

保母兒子稱「剴剴」第一次見面就罵髒話　國民法庭迴盪五字經

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理剴剴案，今（25日）下午傳訊涉案保母劉彩萱的兒子王凱弘作證，王男聲稱初次見面，剴剴就對他說2次「X你娘OO」，他很Shock，力勸母親跟社工反映、快把剴剴送回去，檢方質疑王男說謊，而審檢辯外加剴剴阿嬤委任律師，為確認剴剴到底怎樣說髒話，各自發問就複誦一遍，讓這5字經迴盪法庭裡。

▲▼台北地院今（25日）審理剴剴案，傳訊涉案保母劉彩萱兒子王凱弘作證，場外民眾舉標語怒吼劉氏姊妹「保母殺人」，劉彩萱（粉色連帽衣）與妹妹劉若琳（灰色連帽衣，躲在法警後面）搭囚車還押 。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（25日）審理剴剴案，場外民眾舉標語怒吼劉氏姊妹「保母殺人、唯一死刑」。（圖／記者黃哲民攝）

此外，法官問王男「記不記得小時候學走路，媽媽有沒有把你包起來防止撞傷」，王男一本正經說沒有，「我不會跌跌撞撞」，不少旁聽民眾笑翻。開完庭，多位義憤民眾持標語照片，朝坐在囚車內還押的劉彩萱與妹妹劉若琳狂吼「保母殺人、唯一死刑！」下周一（28日）上午起，劉氏姊妹將輪流轉為證人、接受對方詰問。

▲▼台北地院今（25日）審理剴剴案，傳訊涉案保母劉彩萱兒子王凱弘作證，場外民眾舉標語怒吼劉氏姊妹「保母殺人」，劉彩萱（粉色連帽衣）與妹妹劉若琳（灰色連帽衣，躲在法警後面）搭囚車還押 。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案涉案保母劉彩萱的兒子王凱弘（中），今（25日）到台北地院作證，聲稱剴剴生前很多異狀 。（圖／記者黃哲民攝）

王凱弘今證稱，前年（2023年）9月初，他母親劉彩萱剛接手照顧剴剴，有1晚他回家初次見到，母親要剴剴叫他哥哥，剴剴開口就說「X你娘OO」、說2遍，他聽了很Shock，告訴母親這孩子狀況不對、帶不動，力勸母親向社工反映，快把剴剴送回去。

王凱弘說母親覺得剴剴蠻可憐、已換好幾手保母，很難立刻再換人，就先繼續帶著。王男自稱工作忙碌，半夜下班到家就回房休息、家人不常聊天，他很少遇見剴剴，但幾次看過剴剴在客廳玩玩具、跟另1位同時托育幼童互動，不像被罰站，剴剴也有穿衣服。

此外，王男說曾目睹剴剴在他面前磨牙、很大聲，也看過母親半夜起床幫剴剴擦身體，因剴剴尿床尿濕身體、大便沾得到處都是，還看過剴剴站著無預警撲倒、頭撞在磁磚地板「咚」一聲，母親趕緊為剴剴冰敷，另1次母親在剴剴頭上擦藥，說剴剴去公園玩撞出1個大包。

▲▼台北地院今（25日）審理剴剴案，傳訊涉案保母劉彩萱兒子王凱弘作證，場外民眾舉標語怒吼劉氏姊妹「保母殺人」，劉彩萱（粉色連帽衣）與妹妹劉若琳（灰色連帽衣，躲在法警後面）搭囚車還押 。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案涉案在押保母劉彩萱（中），今（25日）在法庭與作證的兒子王凱弘相見 。（圖／記者黃哲民攝）

王男說母親擔心不知怎麼跟社工解釋、「不知道的人，還以為我們對A童（剴剴）怎麼了」，母親說剴剴半夜睡覺會撞來撞去，要他幫買頭套保護，他挑1款類似拳擊用的紅色頭套，選擇超商貨到付款，因母親太忙、逾期未領被退回，後來母親拿朋友送的1個藍色頭套應急。

王男說有1次他從家裡搬貨急著出門，要擋在門口的剴剴「讓哥哥過」，剴剴突然放聲大哭，聽母親說剴剴都不講話，但不管跟剴剴說什麼，剴剴就會哭，王男強調「我沒兇他，只有呼喚他」。

王男聲稱經過這些狀況，更加催促母親別再照顧剴剴，「我超反對」，母親有嚴重糖尿病、他不願母親繼續操勞，剴剴過世隔天（2023年12月25日）凌晨3點多，他在家赫見父親站在走道上，告訴他出事了，剴剴吐奶噎死，母親被帶到警察局。

▲▼台北地院今（25日）審理剴剴案，傳訊涉案保母劉彩萱兒子王凱弘作證，場外民眾舉標語怒吼劉氏姊妹「保母殺人」，劉彩萱（粉色連帽衣）與妹妹劉若琳（灰色連帽衣，躲在法警後面）搭囚車還押 。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案涉案在押保母妹妹劉若琳（灰色連帽衣），今（25日）到台北地院開完庭搭囚車還押。（圖／記者黃哲民攝）

王男說著說著突然暴哭、哽咽稱當下罵父親怎能讓母親1個人在警局，並立刻跟父親去陪母親，但他天亮還要上班，就先離開，他有要求可否別夜訊、天亮再問行不行，但被告知已開始警詢、不能中斷。

王男釋放情緒舉動，嚇到旁聽民眾，幾位婆婆媽媽更不解把剴剴交接給劉彩萱照顧的前保母周女，今上午才證稱照顧剴剴期間，剴剴只會說疊字、從不說髒話，怎會交接不到1個月，1歲多的男童就會對剛見面的大哥哥說5字經。

檢方質疑王男初次見到剴剴、不知將被出養，怎知要跟社工反映，「難道在說謊？」王聲稱一定有人可反映、他以為就是社工，檢方又問小孩尿濕身體、大便沾到身上，這樣很異常嗎，王男篤定說「很異常，他（剴剴）還會抓小雞雞」。

旁聽的婆婆媽媽不服氣，笑稱「這樣有什麼異常？」審檢辯為查明剴剴到底在何種情境下對王男說髒話，要王男當庭模擬剴剴口吻說一遍，審檢辯再各自複誦，剴剴阿嬤委任律師也一字一頓「X，你，娘，O，O」，籲請國民法官特別注意「是5個字」，使這句5字經迴盪法庭裡。

檢方出招問王男是否因本案涉偽證、另以被告身分偵辦中，律師團異議偽證案未起訴更沒審判、與本案無關，審判長要王男回答，王男承認確有其事，律師團回敬檢方用偽證案打擊王男，應讓王男說明涉偽證經過，檢方異議偽證案還沒起訴、無需多說。

審判長要王男簡述，王男說幫小阿姨（劉若琳）找律師、大家陪小阿姨去地檢署，因從沒遇過這種事、很緊張，結果被說成「我們在那裡做不好的事（按：指串供）」，律師團還想多鋪陳，審判長打斷，諭知證明被告的可信性就好，適可而止。

王男在國民法官輪番追問下，承認看到母親替剴剴擦身體、擦藥，幫買剴剴的防撞頭套，都聽母親轉述原因，他其實不清楚，也沒注意剴剴上下門牙長出來沒，檢方指王男連剴剴的頭圍都不知、要如何買頭套，律師團主張王男目擊部分場景、證述清楚。王男作證空檔不斷凝視母親，開完庭未受訪。

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