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延續百年香火　雲縣府及朝天宮聯合推出「乙巳年北港進香旗」

▲縣府攜手北港朝天宮推出「乙巳年北港進香旗」，象徵延續百年香火與信仰傳統。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府攜手北港朝天宮推出「乙巳年北港進香旗」，象徵延續百年香火與信仰傳統。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「北港進香」自清代以來傳承至今，由民間自主自發前來北港進香，呈現地方民眾的集體記憶與認同，讓「北港進香」於2024年被文化部指定為「國家重要民俗」，今年更由縣府攜手北港朝天宮推出「乙巳年北港進香旗」，象徵延續百年香火與信仰傳統。

縣長張麗善表示，進香旗是北港進香儀式中不可或缺的重要象徵，旗上綉有宮廟名號與媽祖聖號，插旗於朝天宮前，象徵該廟與北港媽祖正式建立香火聯繫，是進香隊伍進入聖殿的神聖憑證，也承載著地方信仰的榮耀與認同，百年來陪伴每位香燈腳抵達北港的進香旗，承載著進香沿途各式各樣的情感記憶。

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，「北港進香」除每年擁有數千團進香團外，更因為保留完整科儀，包含恭請神尊進殿、結紅綾、團拜、刈火、回駕等，同時亦尊重各地宮廟的多元化儀式，如交香、請水、招軍請火等，縣府及朝天宮自2017年起就把「北港進香」登錄國家重要民俗做為目標，歷經多年的努力，終於在2024年獲得文化部審議委員一致肯定，成為全台灣第23項重要民俗。

陳璧君提到，白沙屯拱天宮徒步進香自清朝以來流傳至今，最大特色為「媽祖指路」，進香路線無事先規劃，全憑媽祖鑾轎現場決定方向，沿途香燈腳須時刻跟隨媽祖步伐，展現信徒的虔誠與堅定。今年5月1日清晨，白沙屯媽祖即將從苗栗通霄出發，橫跨中部縣市，徒步數百公里於5月3日抵達北港朝天宮，完成信仰與文化的深度交會。

今年縣府比照往年開放「北港大復戲院」及「北港水道頭文化園區」，預計於5月2日起至5月4日凌晨2點止提供香燈腳作為休憩場所；交通工務局在北港糖廠「1911好庫文化產業園區停車場」設置高鐵免費接駁站，預計5月3日中午12時30分至晚上9時提供接駁服務，每15分鐘1班車，全程免費。

▲縣府攜手北港朝天宮推出「乙巳年北港進香旗」，象徵延續百年香火與信仰傳統。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲進香旗是北港進香儀式中不可或缺的重要象徵，旗上綉有宮廟名號與媽祖聖號。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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