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白沙屯媽祖「四季籤」除夕揭曉　「忽見蛟龍起海中」

▲▼白沙屯媽祖「四季籤」除夕出爐　稻豆瓜海籤揭蛇年運勢。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

▲白沙屯媽祖「四季籤」除夕揭曉，以稻、豆、瓜、海4支籤揭蛇年運勢。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮29日除夕夜向媽祖擲筊請示四季籤，分別抽出「稻、豆、瓜、海」四張公籤，預測新一年產物收成的狀況，提供本地居民農耕漁獲的指引。

「稻」第3首：

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前生結下好姻緣
今日相逢赤線牽
多福多男並多壽
一門嘉慶此為先

「豆」第1首：

曉日曈曈萬象蝕
河清海晏慶年豐
生逢盛世真歡樂
好把心田答化工

「瓜」第56首：

種得藍田玉一雙
鳳凰相感為翱翔
貴人真有非常遇
代代兒孫保吉昌

「海」第68首：

忽見蛟龍起海中
雲騰致雨浪兼風
善人遇此心安定
庸俗相逢膽戰忡

▼稻、豆、瓜、海4支「四季籤」。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

▲▼白沙屯媽祖「四季籤」除夕出爐　稻豆瓜海籤揭蛇年運勢。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

白沙屯拱天宮說明，民間信仰的價值在於反映社群的生活經驗或需求，白沙屯是一個典型的農漁業結合型聚落，過去先民開墾時面對未知的氣候挑戰，透過媽祖籤示尋求解答，並以「敬天崇神」的宗教信仰方式，表達對大自然和四季變遷的敬畏，同時藉由儀式來延續信仰，傳承給下一代。

拱天宮指出，「四季籤」不僅反映本地農漁村特色，也顯示媽祖與當地居民、自然環境的緊密聯繫，所以今年除夕夜依循往例傳統，由主任委員向媽祖擲茭請示「稻、豆、瓜、海」四張公籤，用以預測新一年農產漁獲情況。

▼主委洪文華向媽祖擲筊請示四季籤。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

▲▼白沙屯媽祖「四季籤」除夕出爐　稻豆瓜海籤揭蛇年運勢。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

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