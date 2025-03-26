追隨「粉紅超跑」！白沙屯拱天宮3／27開放報名　已有200人排隊

記者楊永盛／苗栗報導

國內宗教盛事、苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今年為期10天9夜的北港進香，3月27日將開放現場報名參與隨香，早在22日已有虔誠信眾，紛紛拿板凳、磚頭等物在香客大樓週邊排隊卡位，今（26日）天上午已超過200人。拱天宮管理委員會總幹事陳春發呼籲，今年準備近20萬件背心，報名時間長達一個月，建議香燈腳避開前幾天的尖峰時段，節省自身寶貴時間。

▲白沙屯拱天宮27日才開放報名赴北港進香，早在5天前即有信眾排隊，盛況可期。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

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乙巳年白沙屯拱天宮媽祖聖駕往北港進香，廟方擲筊請示媽祖後，擇定5月1日（農曆四月五日）深夜11點25分登轎後立即出發，表定5月3日抵達北港，5月4日凌晨舉行進火儀式，預計5月11日回宮，10天9夜急行軍。

拱天宮公告3月27日至4月28日，每日早上8點到中午12點、下午1點到6點，在拱天宮香客大樓受理民眾現場報名隨香，但早在22日即有來自台中市呂先生拔得頭籌，率先排在第1號，但他今天有事暫回台中；排隊2號來自新竹的高先生，23日就來等候，他連續12年追隨白沙屯媽祖赴北港進香，自覺多年來受媽祖保佑，全家平安、生意興隆，縱使今年是急行軍，也要拚命追隨。

連日來，排隊信眾用塑膠椅、板凳和磚塊等物，自寫排隊號碼後，再用膠帶封住避免爭議，截至今天上午10點，自主排隊人數已超過200人；廟方說，根據多年經驗，越靠近報名開放日期，排隊人潮將倍數成長。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，27日上午8點開始受理報名前，工作人員會發號碼牌，人在現場才算數，呼籲信眾報名時間長達一個月，實在不需要搶在頭一天人擠人。他說，去年報名人數創新高、接近18萬人報名，今年廟方背心比去年多準備9萬件、預計有20萬人報名，滿足熱情信眾參與。