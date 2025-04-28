導演李安也愛吃！台中知名鍋物店推母親節優惠「肉盤買1送1」

▲位在台中巷弄內的知名鍋物店「麻辣人家」，是國際大導演李安的愛店之一，搶攻母親節商機推出優惠。（圖／記者游瓊華攝）



記者 游瓊華／台中報導

母親節即將到來，各餐廳業者搶攻商機。台中在地人以及政商名流口袋名單，連國際大導演李安也曾是座上賓的鍋物店「麻辣人家」，今年母親節特別推出「蟹蟹」媽媽專案，每隻重逾5兩、近海捕獲的野生三點蟹特惠價只要250元，以及內用肉盤買1送1、外帶豪華四人餐則加贈一隻三點蟹；另外，台中日月千禧酒店3F饗樂全日餐廳在5月10日、11日午、晚餐時段自助百匯、4位成人同行(當中1人須為母親)，就送150g日本鱈場蟹一份。

麻辣人家表示，店內麻辣火鍋多年來屹立不搖，是來店必嚐，以四川進口的梅花椒搭配中醫師調配的二十多種中藥材、辣椒等，再加上大骨高湯熬煮數小時，起鍋後再加入特調辣豆瓣醬調製，做工繁複，但也因此成就濃郁且香辣夠勁的美妙滋味。

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另一項酸菜白肉鍋也是老饕最愛，採用大個頭、新鮮的大白菜，置於地下室發酵25天，色澤呈鮮黃色，又被稱黃金酸白菜。湯底則是以扁魚、冬蝦加上排骨熬煮而成，出鍋前再加入切成細絲的酸菜以及蛤蜊提鮮，喝起來酸香甘鹹，還曾經讓北部、竹科消費者大開團購。

▲麻辣人家祭出內用肉盤買1送1活動。（圖／記者游瓊華攝）



搶攻母親節，餐廳祭出宜蘭大溪漁港野生三點蟹直送，搭配適合大白菜食材，蛤蜊、五花肉、手工豆皮等，野生三點大肥蟹一隻250元、二隻380元，肉盤買1贈1，外帶豪華四人餐原價2905元，外帶特惠2700元，再送一隻三點蟹，優惠即日起至5月底止，要讓消費者「蟹蟹媽媽」。

▲近海捕獲的野生三點蟹特惠價只要250元。（圖／記者游瓊華攝）



日月千禧3F饗樂全日餐廳在5月10、11日午、晚餐時段母親節自助百匯、只要四位成人同行（需含一位母親），即加贈約150g日本鱈場蟹一份，及公主駕到果醋一瓶。除了可以無限享用松葉蟹腳、生蠔、天使紅蝦、肋眼牛排等頂級食材，補氣黃耆干筍蒸雞、季節鹽燒海鱸魚、松露甜汁烤春雞、香烤貽貝蘇芙里、八珍烏雞湯等極品佳餚驚艷媽媽味蕾，每位1780元起。此外，加點老奶奶法國私房菜系列主餐鮮蘋果醬法式小羊排、馬賽海鮮總匯、海陸交響曲可享優惠價。

▲日月千禧3F饗樂全日餐廳在5月10、11日午、晚餐時段母親節自助百匯、只要四位成人同行（需含一位母親），即加贈約150g日本鱈場蟹一份。（圖／飯店提供）