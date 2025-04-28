獨／「黃金葛案國小」老師水杯遭學生滴防蚊精油　誤飲休養1周

▲台中某國小傳出學童在老師水杯滴精油，老師誤飲不舒服休養。（示意圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市某國小曾傳出「黃金葛投毒」案件，近日又傳出，該校一名學生疑似因為遭老師寫聯絡簿，竟趁空檔在老師水杯內滴入防蚊精油，導致老師誤飲，喉嚨出現不舒服，隔天仍不適趕緊看醫生，休了約1周公傷假。該校證實有此事發生，老師暫無提告，將介入輔導學生。轄區警方則表示，目前無接受到報案。

據了解，21日下午，該學童疑似不滿班導師勸導，老師寫聯絡簿跟家長溝通，學童擔心回家被責罵，於放學空檔、教室沒人時，拉開老師抽屜拿取防蚊精油，再滴入老師水杯內，老師不知情後誤飲，感覺喉嚨、腹部不適，趕緊再喝乾淨水，隔日仍感覺不舒服，到院就醫。

校方回應，老師有公傷假休息調養，今日已回到學校正常上課，惟擔心老師聲音、喉嚨仍會不適，會繼續協助老師，目前師生朝正向發展，老師並無特別主張。外傳，老師喉嚨因此「灼傷」等情況，校方澄清並無此事，老師目前為喉部不舒服，並沒有外傳嚴重受傷等事。

至於學童部分，依《學生輔導管理辦法》導正偏差行為，啟動二級輔導機制，校方預計30日安排專家入校，協助個案諮詢。

校方強調，學校全力協助維護師生權益，包括持續提供導師必要的協助與支持及學生相關輔導資源。學校是教育場域，校方保護每一位學生的隱私並提供受教、受輔的機會，懇請大眾勿過度臆測事件，並給予偏差行為學生有改正成長的機會。

台中市教育局表示，學校依規完成校安通報，此案並非同一位學生所為，也不是以黃金葛汁加入老師水瓶；教育局已督導學校啟動危機處理小組因應， 除提供教師醫療及教學上的協助外，該生部分提供心理輔導諮商資源， 強化法治教育，矯正其偏差行為，提升正確認知觀念，以維護學校校園安全及穩定秩序。