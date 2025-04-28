議員踼爆「台中京華城」！田中央蓋出12層大樓　容積暴增5.8倍

▲市議員吳呈賢爆料，台中市農業局涉嫌圖利廠商，違法變更農地作為私設通道。（圖／吳呈賢服務處提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會今天進行財經業務質詢，市議員吳呈賢、吳建德、楊大鋐以及陳文政、賴順仁等5位議員爆料，農業局違法變更農地作為私設通道，竟讓僅臨道路2.5公尺的特定農業區土地，蓋出12層大樓，建地容積一口氣暴衝5.8倍，現幾乎完工，一坪市價現逼近40萬元，怒轟市府審查官員睜一隻眼閉一隻眼，涉嫌圖利特定建商、爽賺上億元，猶如台北京華城翻版。

農業局長張敬昌則回應，會報請相關單位，依法了解調查此案，若有違反相關規定將依法處置。

▲吳呈賢爆料，農業局違法變更農地作為私設通道，竟讓僅臨道路2.5公尺的特定農業區土地，蓋出12層大樓，建地容積一口氣暴衝5.8倍。（圖／吳呈賢服務處提供）



市議員吳呈賢以及陳文政指出，大雅區自強段1685地號原本就是合法甲種建築用地，直接面臨道路、建築線距離也超過2公尺，完全符合《建築技術規則》基本開發條件，根本不需要農地當通道，但僅能蓋低樓層的普通住宅。

▲市議員痛批，農業局根本幫建商「量身打造農地變建地的黃金通道」。（圖／記者游瓊華翻攝）



但詭異的是，農業局卻在111年「神助攻」，核准緊鄰的1688地號農地變更為「私設通道」，違法變更農地61.21平方公尺，讓1685地號搖身一變，成超高容積的建地，開發面積從原限制的1000平方公尺爆衝到5800平方公尺，從只能蓋低樓層的普通住宅，一舉跳級成為12層樓集合住宅，容積暴增5.8倍，預估暴利上億元。

市議員賴順仁痛批，農業局根本幫建商「量身打造農地變建地的黃金通道」，而且還是透過變更農地來達成目的，「這不是圖利建商，什麼才是圖利建商」。

市議員楊大鋐透露，根據《非都市土地使用管制規則》及農委會多份函釋，從中央法令到地方自治規則，皆全部顯示農牧用地若要變更為私設通路，必須符合「未臨接建築線」且「無通行道路」的要件，並須與農業設施直接相關，不能作為建築開發的便道。但1685地號本身就有道路，1688地號農地也臨路，根本不符合變更條件。

市議員質疑陳文政怒批，要求農業局立即公開當初的變更會議紀錄、申請資料與審查意見，不料農業局承辦科長及農業局主任秘書竟回「機密、不能洩漏」，讓現行審查制度形同虛設，「簡直成了建商繞道開發的後門！」市議員吳建德則質疑，若是違法變更，是否該依規定馬上撤照。