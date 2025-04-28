不只OpenAI！　Yahoo也有意收購Google Chrome

圖文／CTWANT

隨著美國政府反壟斷訴訟，目前傳聞Google恐遭裁定出售Chrome瀏覽器。而消息曝光之初，OpenAI就表示有強烈的興趣，而根據《路透社》與《The Verge》的報導，OpenAI、Perplexity與Yahoo均已向法院或媒體透露，若Chrome出售，他們願意出手收購。

根據《9to5Google》報導指出，OpenAI作為目前在人工智慧領域與Google最直接競爭的公司，率先表示有意收購Chrome。據瞭解，OpenAI高層在近期向法官透露，公司曾向Google提出合作提案，希望能在ChatGPT中整合Google搜尋技術，但遭到Google方面拒絕。提案中還表示，若能使用Google的API，將有助於OpenAI提供更優質的產品體驗給用戶。

除了OpenAI外，新興搜尋引擎公司Perplexity也表達收購意願。Perplexity高層Dmitry Shevelenko在法庭上回答詢問時直言，他相信Perplexity有能力在不降低品質且免費的情況下，以和Google同樣的規模運營基於Chromium的瀏覽器。

另一方面，Yahoo也被揭露對Chrome有濃厚興趣。Yahoo目前已在研發自家網頁瀏覽器原型，但Yahoo搜尋總經理Brian Provost指出，若能收購Chrome，將大幅加快公司在瀏覽器市場的佈局，他甚至認為Chrome是「網路上最重要的戰略資產」，若Yahoo成功入主，有信心將其搜尋引擎市佔率推升至兩位數。

報導中也提到，截至目前為止，Chrome為全球市佔率最高的瀏覽器，若轉手勢必對整個網路生態系造成劇烈影響。

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