　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7-11開賣「18元新商品」！萬人吃過狂讚：美味又方便

▲▼ 。（圖／）

▲7-ELEVEn又多了一項新商品「動福滷蛋」，免剝蛋殼讓網友讚方便。（示意圖／CTWANT資料照）

圖／CTWANT

隨著時代進化，超商除了能買到生活用品外，還能寄貨、列印、現泡咖啡等，現在7-11又多了項新商品「動福滷蛋」一顆要價18元，引起網友熱議。

一名網友在Threads上發文表示，她近日看到7-11開賣一鍋剝好的蛋，原本以為是剝好的茶葉蛋，驚呼「會不會太高級？」從圖片上可知，這些蛋表面呈深咖啡色且沒有蛋殼，下方名稱寫著「動福滷蛋」，且並非所有門市都有販售，僅限定門市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

7-11限定門市開賣動福滷蛋。（圖／Threads／@weiiishin_）

▲7-11限定門市開賣動福滷蛋。（圖／Threads／@weiiishin_）

貼文曝光後，引起網友熱議，「這是滷蛋，不是茶葉蛋，一顆18」 、「它明明寫滷蛋，市面上應該沒有賣帶殼的滷蛋吧」 、「711這個機器不是拿來蒸玉米的嗎？居然還有滷蛋了，店員到底要做幾件事」 、「這種剝完殼我不會吃」 、「客人毛太多了這樣還怕有口水噴到污染，乾脆做成扭蛋機，直接掉出來，比較乾淨」 、「超想買耶！我每次茶葉蛋都手殘會剝下一大塊蛋白，剝好很方便」、「看樣子快要有滷味、鹹水雞、豬血糕、現淋滷肉飯了。」

根據行政院農業部公告的「雞蛋友善生產系統定義及指南」，「動物福利蛋品」在雞隻活動面積、棲架、巢箱及戶外空間等方面都有規定，包含雞蛋友善生產系統、豐富化籠飼、平飼及放牧等條件，要求蛋雞於整個產蛋期間都必須飼養於所標示之生產系統內、確保每隻雞分配的面積超過750平方公分，並提供必要設施如巢箱、磨爪等，保障動物福利。

延伸閱讀
夜市買完小狗又稱「養不了」想退錢被拒　男竟當場把狗摔死
透天「便宜500萬」賣小叔！婆婆還狂挑房子毛病　媳怒：走法院
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／27歲兒拳擊賽被打到「大腦位移」慘死　一審無罪
白種元被拍到「憔悴切肉」　《黑白大廚2》驚爆難產
陸3大獎影帝無預警宣布息影！　陸網震撼熱搜爆了
獨／歐陽妮妮一家3口宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」
「可能連綠委悔悟」　朱立倫：一起來罷免賴清德
獨／老師水杯遭學生「加料」！誤飲緊急就醫
賴清德是否獨裁？　黃暐瀚舉三指標判別

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喝冰水傷子宮？備孕女「1句話」惹心疼　醫嘆：閉嘴就是最大善意

日知名飯店床底竟有陌生男　旅日達人「見1事更震驚」！一票有感

媽媽用ChatGPT看手相淚崩！　原因竟是問了「這問題」

婆婆包水電！「人妻慘曝開銷」存不到錢　全場傻：老公太辛苦

7-11開賣「18元新商品」！萬人吃過狂讚：美味又方便

冏星人「剿匪三部曲1套320」他驚呆！最新銷售額曝光　PTT酸爆

李雅英、李多慧「誰才是韓國一姐？」　粉絲都推爆：難超越啦

「衛武營小時光」鐵鳥票開搶！集結漫才、音樂　6檔1小時紓壓作

李珠珢跳椅子舞　90度彎腰「雙球炸出」！球迷嗨：本季最香舞台

年輕人賺3萬「比月薪8萬還敢花」　一票人爆共鳴：車房都不要了

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

喝冰水傷子宮？備孕女「1句話」惹心疼　醫嘆：閉嘴就是最大善意

日知名飯店床底竟有陌生男　旅日達人「見1事更震驚」！一票有感

媽媽用ChatGPT看手相淚崩！　原因竟是問了「這問題」

婆婆包水電！「人妻慘曝開銷」存不到錢　全場傻：老公太辛苦

7-11開賣「18元新商品」！萬人吃過狂讚：美味又方便

冏星人「剿匪三部曲1套320」他驚呆！最新銷售額曝光　PTT酸爆

李雅英、李多慧「誰才是韓國一姐？」　粉絲都推爆：難超越啦

「衛武營小時光」鐵鳥票開搶！集結漫才、音樂　6檔1小時紓壓作

李珠珢跳椅子舞　90度彎腰「雙球炸出」！球迷嗨：本季最香舞台

年輕人賺3萬「比月薪8萬還敢花」　一票人爆共鳴：車房都不要了

通緝犯遭警識破催油門落跑　騎上田間小路「犁田」狼狽就逮

426大遊行後同框賴清德　盧秀燕：互動熱烈有交談

上半年面板驅動IC價格跌勢趨緩　金價、中國補貼、美中關稅成變數

任賢齊身價22億！　爆砸億元買下「青島一條街」經紀人回應了

美麗島民調／「政黨好感度」綠大跌近9百分點　白31.5%增6.3百分點

黃呂錦茹遭羈押！張延廷代理藍北市黨部主委　力拚二階罷免連署

長榮中學勇奪台南科展生物科冠軍　締造三連霸壯舉

快訊／新手打拳賽大腦位移不治　國家級教練涉過失致死一審無罪

控檢調搜索全憑臆測　藍：調查局疑有專簽、敘獎鼓勵辦幽靈連署

台中大賣場女廁「有攝狼」！眼鏡男瞎掰走錯邊　遭警3罪移送

【高個女生有多難？】裙子難買+常被捷運拉環攻擊 還被推去參加籃球比賽

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

薄荷能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

別再掏耳朵！醫師曝「3大風險」：真實案例

李珠珢跳椅子舞　90度彎腰「雙球炸出」！球迷嗨

小北百貨「1神物」波蘭人狂讚！台網曝真相笑翻

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

19歲酒店妹整形拚上位卻遭冷凍　一票人指這原因

超佛心公司！　家有15歲以下小孩每月薪水加給

更多熱門

相關新聞

客製矽膠娃娃「紀念亡妻」！業者「1原因」拒絕

客製矽膠娃娃「紀念亡妻」！業者「1原因」拒絕

台中市某間咖啡館能幫客戶客製矽膠娃娃，不少人是因為生理需求、心靈陪伴等原因，也有人帶亡妻照片希望訂製等身矽膠娃娃，但業者最後拒絕，而原因也透露出溫柔的堅持。

他怒批全聯結帳「沒幫裝袋」！全網逆風：刁民

他怒批全聯結帳「沒幫裝袋」！全網逆風：刁民

完美隱身！他逛超市驚見賣「甜點空盒」

完美隱身！他逛超市驚見賣「甜點空盒」

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

板橋男槍殺前妻「16年前黑歷史被挖」

板橋男槍殺前妻「16年前黑歷史被挖」

關鍵字：

Threads動福滷蛋周刊王

讀者迴響

熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔收履歷「堅決不用」吐實情

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面