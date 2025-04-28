7-11開賣「18元新商品」！萬人吃過狂讚：美味又方便

▲7-ELEVEn又多了一項新商品「動福滷蛋」，免剝蛋殼讓網友讚方便。（示意圖／CTWANT資料照）

圖／CTWANT

隨著時代進化，超商除了能買到生活用品外，還能寄貨、列印、現泡咖啡等，現在7-11又多了項新商品「動福滷蛋」一顆要價18元，引起網友熱議。

一名網友在Threads上發文表示，她近日看到7-11開賣一鍋剝好的蛋，原本以為是剝好的茶葉蛋，驚呼「會不會太高級？」從圖片上可知，這些蛋表面呈深咖啡色且沒有蛋殼，下方名稱寫著「動福滷蛋」，且並非所有門市都有販售，僅限定門市。

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▲7-11限定門市開賣動福滷蛋。（圖／Threads／@weiiishin_）

貼文曝光後，引起網友熱議，「這是滷蛋，不是茶葉蛋，一顆18」 、「它明明寫滷蛋，市面上應該沒有賣帶殼的滷蛋吧」 、「711這個機器不是拿來蒸玉米的嗎？居然還有滷蛋了，店員到底要做幾件事」 、「這種剝完殼我不會吃」 、「客人毛太多了這樣還怕有口水噴到污染，乾脆做成扭蛋機，直接掉出來，比較乾淨」 、「超想買耶！我每次茶葉蛋都手殘會剝下一大塊蛋白，剝好很方便」、「看樣子快要有滷味、鹹水雞、豬血糕、現淋滷肉飯了。」

根據行政院農業部公告的「雞蛋友善生產系統定義及指南」，「動物福利蛋品」在雞隻活動面積、棲架、巢箱及戶外空間等方面都有規定，包含雞蛋友善生產系統、豐富化籠飼、平飼及放牧等條件，要求蛋雞於整個產蛋期間都必須飼養於所標示之生產系統內、確保每隻雞分配的面積超過750平方公分，並提供必要設施如巢箱、磨爪等，保障動物福利。

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