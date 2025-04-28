全聯結帳「沒幫裝袋」！他怒批不便民　全場逆風：根本刁民

▲原PO抱怨，結帳時全聯員工沒幫他把商品裝進購物袋。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

全聯福利中心販售各種生鮮雜貨，是不少民眾採購的熱門首選。不過，一名網友抱怨表示，他結帳時把購物袋放平台上，但店員卻不幫放進去，讓他氣喊「太不便民又很無意義了吧。」貼文曝光引發網友熱議，紛紛指他的要求簡直是刁民。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，「為什麼我自備的購物袋，都放平台上了，請櫃檯結帳人員刷完條碼，直接放進我的購物袋，他偏偏要放旁邊，是在堅持什麼，就差不到一公分的距離而已，還要我再多一個動作把他放進購物袋裡，太不便民又很無意義了吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此文一出，不少網友紛紛留言「好刁喔，店員怎麼知道妳怎麼放比較合適？有些人會把東西重的放下面，如果沒放平妳又不爽」、「本來就要自己裝，有什麼問題嗎」、「放旁邊是讓你自己放進袋子，可以照你想要的順序排好」、「幫你裝要感恩，沒幫你裝剛好而已」、「都2025年了，怎麼還有人覺得去賣場買東西結帳人員有義務幫你裝袋啊？你為什麼要耽誤下一個結帳客人的時間，自助打包區是設好玩的喔？自己打包很難嗎」。

也有不少店員回，「現在公司規定客人自己裝袋喔」、「幫你裝東西，然後說不定還要被指正放東西的順序，然後再看著後面越排越長的隊伍？拜託饒了我們吧」。

延伸閱讀

▸ 為求生育…江西男子「新婚2月」入院做生殖手術 次日身亡

▸ 花50萬迎娶21歲未婚妻 他掀開頭紗驚見「45歲岳母」崩潰

▸ 原始連結