客製矽膠娃娃「紀念亡妻」！業者拒絕接單...傷感原因曝光

▲業者擔心客人走不出喪妻之痛，拒絕了1比1的矽膠娃娃訂製。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

台中市某間咖啡館能幫客戶客製矽膠娃娃，不少人是因為生理需求、心靈陪伴等原因，也有人帶亡妻照片希望訂製等身矽膠娃娃，但業者最後拒絕，而原因也透露出溫柔的堅持。

根據《自由時報》報導，司機、軍人、餐廳老闆等都會訂娃娃，有些人是因為生理需求或心靈陪伴，也有人因為攝影、服裝業等工作需要，宅男還是占大多數，「跟娃娃互動體驗到一種虛擬，浪漫愛的感覺。」

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就有一名志願役軍人因為不想把娃娃放家中，把它藏進車裡帶進軍營，之後被長官看到，但對方也不知怎麼處理，只好裝沒事，後來成為趣聞；還有一位貨車司機，因為南來北往開車感到孤單，所以想買娃娃，妻子原本無法接受，他帶妻子到店了解詳情。妻子說，「與其擔心他變心拈花惹草，不如讓他心情愉快工作。」

也有一名客人曾拿亡妻照片，希望訂製等身矽膠娃娃，彌補他的情感空缺，但最後業者拒絕，「如果這麼做，雖能賺這筆錢，但可能會讓他永遠走不出來。」據悉，客戶會幫娃娃買名牌包包或衣服，也會參加娃友族群聚會。宅男表示，娃娃不會吵鬧，也不影響他人。

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