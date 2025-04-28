蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

▲近日蔡阿嘎（左）的阿嬤過世，家族恩怨跟著浮上檯面。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

百萬網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）高齡90歲的奶奶「嘎嬤」25日過世，他的堂妹卻在網路上狠酸「今天沒有比回嘉義更重要的事，一早就回家的我，對於還在台北忙工作的家人，我直搖頭」，遭到網友撻伐之下已刪文。蔡阿嘎的堂弟「蔡家老么」今（28）日針對家務事風波作出回應。

蔡阿嘎堂妹日前宣布嘎嬤過世消息，「沒有比回嘉義更重要的事，一早就回家的我，對於還在台北工作的家人，我直搖頭」，還在底下留言補充強調「強烈譴責」，疑似狠酸蔡阿嘎，遭到網友抨擊。蔡阿嘎昨日首發文親自證實，「4月25日的曙光清晨，嘎嬤在睡夢中離開我們了，沒有任何痛苦，很安詳很平靜，享年90大壽。」

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▲蔡阿嘎的堂弟發文，透露家中已經沒事了。

蔡阿嘎的家族恩怨浮上檯面，蔡阿嘎的堂弟自稱為「蔡家老么」、也是發文堂妹的親弟弟今發文透露，阿嬤去當天使了，這幾天家中也發生了很多事情，他們幾個兄弟姐妹聚在一起講了好久的心裡話，「我們討論之後也有一些話想跟大家說，透過這次的機會，我們把誤會都解了開來。好多事情發生的時候我們三個都還很小，在長大之後我們才明白，小時候上一輩做的事情造成了哥哥的不舒服，現在我們有能力去解決問題的時候，能做的卻好像更少更少，只有盡我們的力量，去撫平一些舊有的傷口。」

弟弟表示，當誤會解開之後也發現，「其實我們都只是站在不同的立場，所以才會有一些情緒化的字眼產生傷害到彼此，也可能因此會讓大家有一些不同的解讀。」最後他強調，他們的家務事已處理好，都沒事了。

蔡阿嘎在底下回應並轉發貼文，「文筆也太好，追思文你才要負責寫吧！謝謝這個充滿心裡話的晚上，家務事談開就沒事。」

嘎妹也在底下留言：「能趁這個機會好好聊聊真的太好了。」卻遭到網友攻擊，「妳全家都超可悲」、「AB女已抵達戰場」、「AB合約不聊，現在才聊」、「做人要懂得飲水思源。」另外，底下有網友質疑該道歉的是發文的姊姊，對此弟弟回應，「我們真的沒覺得姊姊會需要道歉啦哈哈哈！我們真的知道彼此在想什麼了。」

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