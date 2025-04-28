台中奇景風動石疑遭小情侶刻字「信真」　山友酸：猴子會寫字？

▲台中大坑風動石近日遭人破壞刻字。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯大坑山區自然奇景「風動石」遭破壞，有民眾發現石面上遭不明人士刻出文字，看上去類似中文字樣「信真」，並有疑似愛心形狀框住文字。巨石遭到惡意破壞，引起許多山友不滿，大酸「猴子會寫字」。

北屯大坑山區步道是台中著名景點之一，許多民眾假日會到大坑走走，不同步道「等級不同」，民眾自由選擇強易度。步道內一顆巨石「風動石」傳說風吹時會輕輕晃動，卻至今未倒下，成為珍貴自然地標。

▲上頭有疑似「信真」2字，並有像是愛心框住的刻痕。（圖／民眾提供）



有民眾發現，風動石石面被刻出明顯刮痕，樣子看上去像是「信真」二字，外頭有愛心框住，可能是小情侶跑到該處，取名字單字寫在一塊，但竟然在具有意義的風動石上動手腳，且難以抹去，讓山友看了好生氣。

況且，風動石前就有圍欄圍住，避免民眾跨越發生危險，也阻止民眾靠近風動石，許多山友表示「文化素養去哪了？」、「猴子會寫字？」。

台中市風景區管理所指出，字樣明顯是民眾攀越圍籬後，到石頭上刻寫，已請同仁趕往清除。呼籲民眾，該石是難得的自然奇景，希望大家共同維護，不要因一時貪玩或失德行為，破壞這些美好景觀。