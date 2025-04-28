虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　「逼交互性交」還拍片！特警破門救人

記者白珈陽／台中報導

身背九條通的23歲彭姓男子，去年底與阿強（化名）等4名男子交易價值約新台幣600萬元的虛擬貨幣，但交易過程中發生糾紛，彭男竟找來竹聯幫練姓男子等14人，將阿強等人強擄至汽車旅館，以狼牙棒、球棒等凶器凌虐，甚至強迫阿強等人相互性交、拍裸照，手段十分惡劣。檢警獲報攻堅汽旅救出阿強4人，並陸續查獲彭男等14人，檢察官複訊後將其中7人聲押獲准，2人交保，另外4名涉案的是未成年。

▲特警攻堅汽旅救出阿強4人。（圖／記者白珈陽翻攝）



刑事局中打今天發布破案消息，查獲被通緝9案的彭男與練姓竹聯幫某堂小組長等15人，涉嫌違反犯罪組織條例、加重強制性交、妨害性隱私、不實性影像、傷害等罪。據查，檢方複訊後將彭、練等7人向法院聲押獲准，其中彭因有前案在身，直接發監執行；有2人涉案程度較輕，分別以10萬元、15萬元交保；另4人為未成年，訊後由家長帶回。

▲檢警共組專案小組攻堅汽旅。（圖／記者白珈陽翻攝）



據悉，彭男去年12月底與阿強等4名男子談妥交易20萬顆虛擬貨幣（折合新台幣約600萬元），但過程中阿強疑聲稱已將虛擬貨幣交付，彭卻說沒收到，雙方談不攏，彭男找來有幫派背景的練姓男子，再由練男另外叫來13名小弟，將阿強等人囚禁在台中市北屯區一處汽車旅館。

阿強等4人被控制行動後，先是被彭男搜刮出身上攜帶的1萬5000顆虛擬貨幣及現金共約新台幣50萬元，後續更遭到彭男一夥人持狼牙棒、折疊刀、西瓜刀、球棒等器具凌虐，不只如此，彭還脅迫阿強等人相互性交，甚至攝錄性交過程，以此威脅阿強把錢吐出來。

被害4人在向家屬籌錢過程中，有人偷偷向家屬求救，家屬趕緊通報警方，案經檢警組成專案小組，前往該汽旅攻堅，終於將阿強等人成功救出，警方也在現場查獲折疊刀、西瓜刀、K他命毒品等贓證物，並將在場嫌犯依法送辦。全案警方將持續清查有無其他被害人受害。

▲▼警方查獲狼牙棒、球棒、刀具、毒品等贓證物。（圖／記者白珈陽攝）





