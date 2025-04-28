　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　「逼交互性交」還拍片！特警破門救人

記者白珈陽／台中報導

身背九條通的23歲彭姓男子，去年底與阿強（化名）等4名男子交易價值約新台幣600萬元的虛擬貨幣，但交易過程中發生糾紛，彭男竟找來竹聯幫練姓男子等14人，將阿強等人強擄至汽車旅館，以狼牙棒、球棒等凶器凌虐，甚至強迫阿強等人相互性交、拍裸照，手段十分惡劣。檢警獲報攻堅汽旅救出阿強4人，並陸續查獲彭男等14人，檢察官複訊後將其中7人聲押獲准，2人交保，另外4名涉案的是未成年。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲特警攻堅汽旅救出阿強4人。（圖／記者白珈陽翻攝）

刑事局中打今天發布破案消息，查獲被通緝9案的彭男與練姓竹聯幫某堂小組長等15人，涉嫌違反犯罪組織條例、加重強制性交、妨害性隱私、不實性影像、傷害等罪。據查，檢方複訊後將彭、練等7人向法院聲押獲准，其中彭因有前案在身，直接發監執行；有2人涉案程度較輕，分別以10萬元、15萬元交保；另4人為未成年，訊後由家長帶回。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警共組專案小組攻堅汽旅。（圖／記者白珈陽翻攝）

據悉，彭男去年12月底與阿強等4名男子談妥交易20萬顆虛擬貨幣（折合新台幣約600萬元），但過程中阿強疑聲稱已將虛擬貨幣交付，彭卻說沒收到，雙方談不攏，彭男找來有幫派背景的練姓男子，再由練男另外叫來13名小弟，將阿強等人囚禁在台中市北屯區一處汽車旅館。

阿強等4人被控制行動後，先是被彭男搜刮出身上攜帶的1萬5000顆虛擬貨幣及現金共約新台幣50萬元，後續更遭到彭男一夥人持狼牙棒、折疊刀、西瓜刀、球棒等器具凌虐，不只如此，彭還脅迫阿強等人相互性交，甚至攝錄性交過程，以此威脅阿強把錢吐出來。

被害4人在向家屬籌錢過程中，有人偷偷向家屬求救，家屬趕緊通報警方，案經檢警組成專案小組，前往該汽旅攻堅，終於將阿強等人成功救出，警方也在現場查獲折疊刀、西瓜刀、K他命毒品等贓證物，並將在場嫌犯依法送辦。全案警方將持續清查有無其他被害人受害。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼警方查獲狼牙棒、球棒、刀具、毒品等贓證物。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女行人遭撞死！　恐怖瞬間曝
蕾菈「體脂剩18%」首參加健美賽！成績出爐：快1年沒喝奶茶
快訊／台中男「7F直墜1F車庫」！　宣告不治
與藍合作罷免？黃國昌：「賴清德下台」已成非常多台灣人共同心聲
李珠珢跳椅子舞　90度彎腰「雙球炸出」！球迷嗨了
快訊／向賴清德全面宣戰！　朱立倫：國會520後提罷免案、彈劾
美麗島民調／死亡交叉！賴清德不滿意度創新高　首次高過滿意
快訊／不只新北！國民黨基隆黨部一早也被搜
快訊／罷免賴清德！　朱立倫下令了
女遊客「硬闖老梅綠石槽」！路人怒：很故意　畫面被轟爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞擊瞬間曝光！彰化女「直直撞死行人」　肇逃竟衝市場賣菜

快訊／國民黨新北市黨部3黨工被帶走！送北機站調查

又是聯結車失速！下國3竹南交流道「右轉變直衝」　現場慘況曝

快訊／台中男「7F直墜1F車庫」！　送醫搶救仍不治

注意！彰化市28日晚上「送肉粽」　送煞時間、路線曝光

女會計成老董「細姨」　2妻4子同住吵10年！正宮不忍了提告求償

台中奇景風動石疑遭小情侶刻字「信真」　山友酸：猴子會寫字？

恐怖下坡嚴重事故！台中向上路聯結車撞21車　3重傷最新狀況曝

百貨服飾試衣間赫見偷拍！黑衣男手機查無照片　女籲桃園人小心

快訊／不只新北！國民黨基隆黨部一早也被搜　涉幽靈罷免案

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

撞擊瞬間曝光！彰化女「直直撞死行人」　肇逃竟衝市場賣菜

快訊／國民黨新北市黨部3黨工被帶走！送北機站調查

又是聯結車失速！下國3竹南交流道「右轉變直衝」　現場慘況曝

快訊／台中男「7F直墜1F車庫」！　送醫搶救仍不治

注意！彰化市28日晚上「送肉粽」　送煞時間、路線曝光

女會計成老董「細姨」　2妻4子同住吵10年！正宮不忍了提告求償

台中奇景風動石疑遭小情侶刻字「信真」　山友酸：猴子會寫字？

恐怖下坡嚴重事故！台中向上路聯結車撞21車　3重傷最新狀況曝

百貨服飾試衣間赫見偷拍！黑衣男手機查無照片　女籲桃園人小心

快訊／不只新北！國民黨基隆黨部一早也被搜　涉幽靈罷免案

Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

不只打造虛擬世界！泛娛樂產業響應永續潮流　把ESG變日常

里拉德重傷！去年同1天也曾拉傷跟腱　公鹿G4狂輸26分遭聽牌

新北黨部遭搜索！市議會國民黨團批「辦藍不辦綠」　侵害民主制度

藍營426有催票效果！全台罷藍收件都增　他諷：朱立倫故意的吧

撞擊瞬間曝光！彰化女「直直撞死行人」　肇逃竟衝市場賣菜

「基泰大直」周圍108戶受損　85%同意重建17層住宅大樓

歐陽妮妮產後4月證實「搬回杭州」！揭與台北家最大不同：很陌生

李雅英、李多慧「誰才是韓國一姐？」　粉絲都推爆：難超越啦

麥玉珍稱「勞部害死人王義川才當立委」惹議　陳智菡：何錯之有？

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

社會熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

女會計偷吃已婚同事！公司當砲房用

小開「SM虐殺」　酒店妹全裸慘死

板橋女畫師遭前夫行刑式槍殺　子彈射進額頭身亡

覬覦學弟肉體！新竹男設局欲性侵下場出爐

即／國民黨新北黨部再遭搜索！書記長、書記被帶走

史上最冷血詐保殺人案　枕邊人、親兒都喪命

即／檢察官搜藍營新北黨部　帶走書記長、書記畫面曝

嘉義4煞毆打男子成傷　他進加護1個月後亡

笑了~2根登山杖+雨傘也遭法拍

即／安坑交流道匝道嚴重事故！　車頭爛毀潰縮釀2傷

「60G性愛片」通姦案　律師：害我電腦硬碟空間不足

賓士怒撞北藝大扯出販毒鏈　供貨者竟是富二代

更多熱門

相關新聞

花150萬幫郭台銘買連署書　竹聯幫「鍾馗」遭判2年

花150萬幫郭台銘買連署書　竹聯幫「鍾馗」遭判2年

竹聯幫地堂創堂堂主「鍾馗」、統促黨副主席李宗奎，涉嫌拿150萬元，以每份300元代價，替鴻海集團創辦人郭台銘收購參選總統連署書，台北地院判李宗奎2年徒刑，併科罰金600萬元、緩刑5年，支付公庫300萬元，並褫奪公權4年。

即／台中男7樓墜下　倒臥車庫頂命危

即／台中男7樓墜下　倒臥車庫頂命危

國中生帶「爪刀」到校　法院裁罰2千要求爸爸管教

國中生帶「爪刀」到校　法院裁罰2千要求爸爸管教

即／台中東協廣場火警　3F店家排油煙機馬達燃燒

即／台中東協廣場火警　3F店家排油煙機馬達燃燒

向上路聯結車衝撞300米　10人受傷3人進加護

向上路聯結車衝撞300米　10人受傷3人進加護

關鍵字：

台中虛擬貨幣犯罪集團竹聯幫性交

讀者迴響

熱門新聞

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

薄荷能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面