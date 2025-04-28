台中國中生帶「開鋒爪刀」到學校　法院裁罰2千要求爸爸管教

▲台中市某國中今年1月有學生攜帶爪刀到校。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市某國中一名林姓學生1月午休時，突然拿出一把「爪刀」，且該刀已經開鋒、尖銳，被發現後由父親與林姓國中生一同至派出所製作筆錄，並依社維法函送裁罰。地院近日裁定處2千罰鍰，責付父親加以管教。

地院裁定指出，林姓國中生在今年1月17日中午時，在校內拿出一把具有殺傷力之器械、爪刀一把。查扣案刀械已經開鋒、刀刃屬於不鏽鋼材質，呈現彎月造型，刀尖銳利、質地堅硬，如果朝人砍、刺，足以傷人甚至致命，屬於具有殺傷力之器械。

地院指出，被移送人將爪刀帶至學校，確實有危害師生人身安全之虞，難有正當理由，違法社會秩序維護法第63條第1項第1款規定明確。被移送人14歲以上18歲以下，依規定得以減輕處罰，審酌情節，處2千元罰鍰，則由法定代理人加以管教。

▲爪刀是東南亞較常見的刀械。（圖／記者許權毅翻攝）



「爪刀」又稱「虎爪刀」，原起源自東南亞地區，現常被結合在當地格鬥技中，不少影視、動漫作品也會出現。《ETtoday新聞雲》實際前往台中東協廣場尋找販售店家，有經銷商確實有販售，但因為購買人數少，需要先預訂，至於日常實際用途，店家笑笑說不出來。

店家說，爪刀確實如字面上意思，外觀像是爪子一般，呈現彎彎的形狀，後頭圓環是方便持握者操作。店家指出，購買管制刀械，都必須要查看身分證，若要說國中生是不可能可自行購買，認為國中生可能是偷拿大人持有的爪刀，因為好奇而把玩。店家還拿出販售許可證，說明報關、販售都需證明貨物才可進出。

▲刀械店說明，爪刀較少人購買，多以一般實用性刀械為主。（圖／記者許權毅攝）