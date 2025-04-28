陸女光腳踩進4.8億年「晶花池」拍美照　擦鮮艷指甲油恐滅活化石

記者魏有德／綜合報導

大陸一名紅衣女子在溶洞裡光腳踩進一片漂浮著「晶花」的水中拍下美照，宛如置身仙境洞府中，令人十分羨慕。沒想到，這樣的「祕境」照被網友挖出，其實是在貴州大磏鎮內罕見的「奧陶紀白雲岩洞」內拍攝，其晶花池形成距今已有4.5億年，對生態環境保護已造成嚴重破壞，引起外界關注。

▲陸女子光腳探入罕見地質奇觀「晶花池」挨批。（圖／翻攝微博，下同）

《新京報》報導，當事人陳女士稱，她所在的團隊進入晶花池區域前已脫鞋行走，是道真縣招商引資的招商對象，「全程有專業人員陪同，我已經是第4次進去了。我們是從一個黑暗的通道口穿越到那一段，在沒有抵達那一段之前，我們所有人是脫了鞋進去的。進入到洞穴裡面，它都有一定的破壞程度所在。」

從網路傳出的畫面可以發現，這名紅衣女子在岩洞內拍攝多組「美照」，最引起爭議的便是光腳探入池水，「蜻蜓點水」般的伸進冰晶池內，再加上她的腳上塗著紅色指甲油，被專家批評，「嚴重破壞生態。」

中國地質學會洞穴專委會秘書長張遠海表示，「人體油脂與指甲油將打破沈積物萬年化學平衡，一旦化學平衡打破的話，那它就不會再生長進化了，專業人士的基本原則是進入洞穴不踩水。」

據了解，這座晶花池位於大磏鎮一處因水利工程意外發現的奧陶紀白雲岩洞穴內，該洞穴因內部存有4.8億年歷史的「霧化沉積」地質奇觀，被地質學家譽為「洞穴沉積物基因庫」。

該洞穴於2025年4月12日首次被科學研究者發現，該洞內穹頂高達百餘公尺，鐘乳石純白如冰晶，石花、石枝等沉積物密度與純淨度遠超大陸其餘洞穴，被中國地質學會洞穴專業委員會副秘書長趙揭宇評爲，「國內絕無僅有。」