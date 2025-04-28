不甩美關稅大棒！義烏「全球超市」照樣開張　中東、南美商客狂採購

▲ 義烏商貿城商家忙著出貨，中東、南美等地商客穿梭其中 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／義烏報導

美國總統川普揮舞「關稅大棒」痛打全球，《東森新媒體ETtoday》記者走訪義烏，許多商家暫時失去美國訂單，預定的貨物也壓在倉庫出不去，商家但也沒有就此停擺。許多來自中東、南美、印度、東南亞商客，依舊忙碌穿梭在大小商舖，詢價、殺價尋找新產品，暫時少了美國這張訂單，義烏這座「全球超市」商貿城繼續照樣開張，憑藉市場敏銳度與靈活的韌性，繼續出口其他國家。

即使受關稅衝擊，這座「全球超市」依然熱鬧。記者觀察，來自中東、南美洲、東南亞、中歐、印度等地商客依然絡繹不絕，彼此忙著挑貨、殺價、詢價、比價，絲毫感受不到關稅戰衝擊。

▲ 義烏商貿城的玩具批發是一級戰區，全世界玩具商都來進貨 。（圖／記者任以芳攝）

走進義烏商貿城重點戰區，一區一樓玩具批發零售競爭激烈，涵蓋遙控車、遙控飛機、毛絨玩具、益智積木等全品類，價格普遍低於市場價30%到50%。舉例，基礎款玩具遙控車單價低至15元（單位：人民幣，同下），部分商家可零售，多數都是量大批發為優先。

商舖走道有大型玩具走秀現場，店家手裡一邊靈活操作變形金剛遙控車，一邊秀遙控漂浮飛機，來往經過各國商客也忍不住駐足看，期間還來自大陸本地以及韓國旅行團經過也忍不住詢價。

義烏玩具核心商品與供應鏈有兩大品類，第一是遙控飛機，從入門級到專業級無人機，價格超乎想像。舉例，基礎款折疊無人機，依照出貨量談價，最便宜一架飛機20元以內，像是近期很夯「恐龍感應懸浮飛機」售價約10元到180元不等，高端型號（如JJR/C防撞無人機）單價也可達599元，比起大疆品牌

第二品項變形金剛賽道升級，傳統塑料模型轉向可動關節設計，汽車「一鍵變形」，加上極速供應鏈，設計到量產3天到7天，變形金剛新品迭代速度遠超歐美同行，甚至同類產品出廠價比深圳低15%到20%，也讓義烏玩具成為各國商客寵兒。

▲來到義烏到處都是比價、殺價情景 。（圖／記者任以芳攝）

比如來自伊朗的商客正忙著幫老闆殺價，看似砍的價格十幾元到上百元人民幣不等，背後卻是上百、上千甚至數萬個的商品訂單，「薄利多銷」也是義烏人長年累積財富密碼。

來義烏也可見到很特殊交易方式，賣方會把買方有興趣商品排成一列，在地上寫下價格與型號，便於雙方一目瞭然，進行比價與殺價，若是對方不滿意，賣方再擦掉地上數字，通常白色地板是最好選擇。

來自委內瑞拉來的年輕商客手裡提的是玩具類商品，他們向記者說，「我們第一次來，義烏價格真的很便宜，品質也很好。」

▼ 義烏特殊議價、詢價現場 。（圖／記者任以芳攝）

▲來到義烏買賣雙方不怕難以溝通，比手畫腳、翻譯機多管齊下 。（圖／記者任以芳攝）

義烏商貿城也有如小型聯合國，可以聽到來自不同國家語言，語言不通也沒關係，畫手畫腳溝通是最常見的場景。比如來自印度商客與大陸望遠鏡賣家一邊用手勢爭取價格，一邊勾肩搭背、交頭接耳談細節。

談到一個階段，雙方小心翼翼亮出計算機裡數字，不滿意繼續談，靠翻譯機來回溝通，過程中最常聽到就是「NO! 」直到雙方說出「OK OK!」加上得意笑臉臉滿意顯示著「交易成功！

來到義烏商貿城沒有說不通語言，來自全球商客除非自己會說中文，否則都會聘請專業翻譯。主要來自己合作外貿公司提供翻譯隨行人員，也可以選擇義烏商貿城提供的翻譯團隊，全世界語種都有，一天工資500到600元人民幣，當嚮導陪客戶挑選貨品。

▲「義烏指數」提升整體義烏商城信譽品質，讓商家的路走得更遠 。（圖／記者任以芳攝）

某間公司外貿翻譯張先生向記者說，「我客人來自哥倫比亞不太受影響，他只做內需，來中國進貨賣回自己國家。」

問及來義烏進貨的優勢？張先生幫忙翻譯說，「客戶來往義烏有十多年，因為這邊玩具款式很多，市場集中又方便，不像別的地方分散，在中國做生意也比較安全，跟別的地方比很有保障。」

在競爭激烈的義烏，手裡沒有幾位外貿大單老客戶幾乎很難存活，經過層層進化，可以留下來的商家也做出許多改進。舉例2025年義烏有超過60%外貿訂單採用第三方質量認證，消費者也可通過「義烏指數」平台實時舉報商品質量問題，市場監管局聯合電商平台對涉事商戶實施信用降級或下架處理等應對措施。好品質決定商家路的長遠，過去魚目混珠、參差不齊的陋習也逐漸退場。

經過多年風雨的義烏商貿城，深知降低單一市場風險性，現在幾乎很少有商家「單押」美國市場，包括供應鏈整合、市場多元化佈局、品牌化轉型，商家都可「集體」快速應變，即使這場關稅戰依舊受到波及，不至於傷筋動骨，也凸顯義烏商家在全球化競爭中的靈活韌性與市場高敏銳度。

▼ 義烏商城是南美洲各地商戶必來進貨地方 。（圖／記者任以芳攝）