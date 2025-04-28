預知靠不住！義烏降低對美外貿　政府補貼參展費「前進非洲南美」

▲來到義烏商貿城，中東、南美洲商客絡繹不絕，到處都是殺價、比價的現場 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／義烏報導

美國總統川普發起關稅貿易戰，引起全球經貿衝擊，對於浙江義烏商貿城商家來說，這場硬戰早有心理準備。從事絨毛玩具業者向《東森新媒體ETtoday》透露，2018年中美爆發貿易戰，義烏商家瞬間覺醒「雞蛋不能放在一個籃子」。多年來，義烏商家開始轉單和尋求新市場，義烏商貿城主管機關也協助商家拓展其他海外市場，甚至補貼經費鼓勵「全世界走透透」參展，減少倚賴美國市場，分散風險，一起尋找活路。

浙江義烏商貿城不只是大陸毛絨玩具最大出口地，義烏價格也將爭者越南同類商品約低20%，兒童玩具（佔比60%）、成人收藏品（佔比30%）、企業定制禮品（佔比10%）是主打三大賽道，包括全球企業LOGO定制服務復購率超45%，可以說全世界絨毛玩具少不了義烏。

但隨著美國近年對華多次加徵關稅，尤其近期美國總統川普加徵「對等關稅」疊加至145%，也讓義烏銷往美國商品全部按下暫停鍵，這場買賣雙方

▲ 義烏出產的絨毛玩具佔據全世界出口市場 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》走訪義烏絨毛玩具商城區，這裡有數十萬種產品，每一隻可愛玩偶都有機會銷往全世界各地，唯獨現在暫時無法銷往美國，商家告訴記者「早預料有這天到來！」

川普對全球貿易夥伴實行關稅戰，正好也是美國聖誕節等節日下訂單時候，在義烏商家看來美國恐怕不只「殺敵一千、自損八百」，因烏生產的定制化毛絨玩具，包括如聖誕主題玩偶，仍佔美國進口量的60%以上，如今145%高關稅，美國買家都很頭大，訂金付了，不敢拿貨，賣家更不可能吸收成本，雙方耗著，其實對買家很不利。

談起波高關稅影響，從事絨毛玩具出口的吳老闆接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，所有賣家都是「義烏價格」，商品出貨後，賣方不管其他費用，多出成本一切由買方承擔，比如去年海運費飆漲，運費由買方出。

現在美國對華收145%關稅，吳老闆也表示，「比如說買方訂70萬的貨，到了美國至少多出一倍以上成本，買家吃不消根本不會訂貨，因為消費者不會買單，稅收最後都是嫁接在用戶手裡。」

「我們賣的都是『義烏價』，舉例5%利潤已經夠低，不可能去吸收額外不合理成本。」吳老闆進一步說，「現在我們跟美國客戶關係，買賣雙方都還想合作，頂多暫時不出貨，只要談到吸收關稅或降價，沒人會答應。」

說起實質影響？吳老闆指出，自己現有美國客戶大概3、4家客戶，因為關稅漲價，先前訂單的貨已經做好，對方出不到10%的定金，先把貨搶下，所以無法把商品轉賣到其他國家，只能先囤貨，再等等。

▲中東、南美洲、非洲商客激增，現在是義烏商貿城新合作夥伴。（圖／記者任以芳攝）

「他們（美國客戶）不來訂貨，我們還萬事大吉，情願不接這個單子，也不會有損失。」吳老闆也直言，有些時候希望客戶不下單還挺好，下單我們壓力很大，客戶上門就得維護與經營，現在義烏有做美國生意的店家，至少都壓幾百萬的貨，但大家也有信心，等待中美談和，就可以馬上出貨，所以大家都在等。

吳老闆的員工小陳（化名）也補充說，「美國選舉時，大家心裡都有數，我老闆立刻說如果川普選上，美國生意要少接單，已經有先見之明，就怕中美貿易戰第二次又開打。」

小陳也說，第一次中美貿易戰之後，義烏商貿城商家都有憂患意識，「雞蛋不能放在一個籠子」，義烏商貿城主管機關也給予協助，安排商戶參加各種展會，協助拓展市場與行銷。像是巴西、阿根廷、委內瑞拉等南美洲國家消費力崛起，中東市場消費力也比美國來得高，即使是俄羅斯正在打仗，還是有許多生意上往來。

「自己去各國參展費用挺高的，政府會吸收一點費用，統一安排團隊去參展，政府出面談價格，我們背後出貨，否則個人去談很難成功。」小陳指出。

▼ 義烏商貿城主管機關為商家找尋出路，推薦企業拓展新市場 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 義烏商貿城主管機關協助商家找尋出路 。（圖／記者任以芳攝）

義烏企業與商舖花30多年調整，首先擁有供應鏈成本最大優勢，人工成本較東南亞低30%到50%、訂單交付週期快速縮短至7天。近年努力搶下東南亞、中東市場佔比從2020年的18%提升至2025年的32%，許多商家赴墨西哥加速佈局生產基地，2025年拉美訂單截至目前同比增長45%。

有過第一次中美貿易戰衝擊，義烏商家幾乎都有再次衝擊的心理準備，即使還是受到高關稅影響，先前提前佈局其他國家市場也分散不少否險，中東、南美洲、非洲也成為義烏新黃金市場，反倒是對美國「按下」暫停鍵。

中美關稅戰持續對抗，截至目前誰都不是贏家，但義烏商貿城的商家的「一念之間」，避免這次過多捲入這場無奈角力。