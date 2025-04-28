　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

預知靠不住！義烏降低對美外貿　政府補貼參展費「前進非洲南美」

▲▼ 義烏專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲來到義烏商貿城，中東、南美洲商客絡繹不絕，到處都是殺價、比價的現場 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／義烏報導

美國總統川普發起關稅貿易戰，引起全球經貿衝擊，對於浙江義烏商貿城商家來說，這場硬戰早有心理準備。從事絨毛玩具業者向《東森新媒體ETtoday》透露，2018年中美爆發貿易戰，義烏商家瞬間覺醒「雞蛋不能放在一個籃子」。多年來，義烏商家開始轉單和尋求新市場，義烏商貿城主管機關也協助商家拓展其他海外市場，甚至補貼經費鼓勵「全世界走透透」參展，減少倚賴美國市場，分散風險，一起尋找活路。

浙江義烏商貿城不只是大陸毛絨玩具最大出口地，義烏價格也將爭者越南同類商品約低20%，兒童玩具（佔比60%）、成人收藏品（佔比30%）、企業定制禮品（佔比10%）是主打三大賽道，包括全球企業LOGO定制服務復購率超45%，可以說全世界絨毛玩具少不了義烏。

但隨著美國近年對華多次加徵關稅，尤其近期美國總統川普加徵「對等關稅」疊加至145%，也讓義烏銷往美國商品全部按下暫停鍵，這場買賣雙方

▲▼ 義烏專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 義烏出產的絨毛玩具佔據全世界出口市場 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》走訪義烏絨毛玩具商城區，這裡有數十萬種產品，每一隻可愛玩偶都有機會銷往全世界各地，唯獨現在暫時無法銷往美國，商家告訴記者「早預料有這天到來！」

川普對全球貿易夥伴實行關稅戰，正好也是美國聖誕節等節日下訂單時候，在義烏商家看來美國恐怕不只「殺敵一千、自損八百」，因烏生產的定制化毛絨玩具，包括如聖誕主題玩偶，仍佔美國進口量的60%以上，如今145%高關稅，美國買家都很頭大，訂金付了，不敢拿貨，賣家更不可能吸收成本，雙方耗著，其實對買家很不利。

談起波高關稅影響，從事絨毛玩具出口的吳老闆接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，所有賣家都是「義烏價格」，商品出貨後，賣方不管其他費用，多出成本一切由買方承擔，比如去年海運費飆漲，運費由買方出。

現在美國對華收145%關稅，吳老闆也表示，「比如說買方訂70萬的貨，到了美國至少多出一倍以上成本，買家吃不消根本不會訂貨，因為消費者不會買單，稅收最後都是嫁接在用戶手裡。」

「我們賣的都是『義烏價』，舉例5%利潤已經夠低，不可能去吸收額外不合理成本。」吳老闆進一步說，「現在我們跟美國客戶關係，買賣雙方都還想合作，頂多暫時不出貨，只要談到吸收關稅或降價，沒人會答應。」

說起實質影響？吳老闆指出，自己現有美國客戶大概3、4家客戶，因為關稅漲價，先前訂單的貨已經做好，對方出不到10%的定金，先把貨搶下，所以無法把商品轉賣到其他國家，只能先囤貨，再等等。

▲▼ 義烏專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲中東、南美洲、非洲商客激增，現在是義烏商貿城新合作夥伴。（圖／記者任以芳攝）

「他們（美國客戶）不來訂貨，我們還萬事大吉，情願不接這個單子，也不會有損失。」吳老闆也直言，有些時候希望客戶不下單還挺好，下單我們壓力很大，客戶上門就得維護與經營，現在義烏有做美國生意的店家，至少都壓幾百萬的貨，但大家也有信心，等待中美談和，就可以馬上出貨，所以大家都在等。

吳老闆的員工小陳（化名）也補充說，「美國選舉時，大家心裡都有數，我老闆立刻說如果川普選上，美國生意要少接單，已經有先見之明，就怕中美貿易戰第二次又開打。」

小陳也說，第一次中美貿易戰之後，義烏商貿城商家都有憂患意識，「雞蛋不能放在一個籠子」，義烏商貿城主管機關也給予協助，安排商戶參加各種展會，協助拓展市場與行銷。像是巴西、阿根廷、委內瑞拉等南美洲國家消費力崛起，中東市場消費力也比美國來得高，即使是俄羅斯正在打仗，還是有許多生意上往來。

「自己去各國參展費用挺高的，政府會吸收一點費用，統一安排團隊去參展，政府出面談價格，我們背後出貨，否則個人去談很難成功。」小陳指出。

▼ 義烏商貿城主管機關為商家找尋出路，推薦企業拓展新市場 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 義烏專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 義烏專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 義烏商貿城主管機關協助商家找尋出路 。（圖／記者任以芳攝）

義烏企業與商舖花30多年調整，首先擁有供應鏈成本最大優勢，人工成本較東南亞低30%到50%、訂單交付週期快速縮短至7天。近年努力搶下東南亞、中東市場佔比從2020年的18%提升至2025年的32%，許多商家赴墨西哥加速佈局生產基地，2025年拉美訂單截至目前同比增長45%。

有過第一次中美貿易戰衝擊，義烏商家幾乎都有再次衝擊的心理準備，即使還是受到高關稅影響，先前提前佈局其他國家市場也分散不少否險，中東、南美洲、非洲也成為義烏新黃金市場，反倒是對美國「按下」暫停鍵。

中美關稅戰持續對抗，截至目前誰都不是贏家，但義烏商貿城的商家的「一念之間」，避免這次過多捲入這場無奈角力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
425 2 3722 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹皇被肘擊後腦發生致命失誤　湖人G4又輸陷1勝3敗絕境
快訊／北韓首度證實！　金正恩「親自下令」出兵助俄攻打烏克蘭
川普：美國發大財！揭關稅戰真正用心　年收650萬以下有望免稅
大谷翔平雙安率道奇2連勝　葛拉斯諾左肩不適傷退添隱憂
出遊注意！「4備品」千萬別帶走　日本飯店警告了
今鋒面掃全台　下波變天時間曝
史上最冷血詐保殺人案　枕邊人、親兒都喪命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不甩美關稅大棒！義烏「全球超市」照樣開張　中東、南美商客狂採購

預知靠不住！義烏降低對美外貿　政府補貼參展費「前進非洲南美」

中美關稅戰！義烏「暫時」停看聽　預警歐美市場疲軟「提前避險」

體檢發現肺癌…陸女動手術驚覺「腫瘤轉移全身」　元凶是流產手術

陸學校食堂吃到蛆　學生投訴教育局「反遭罵髒話」

約35萬公里　中國首次實現地月距離尺度衛星激光測距

陸「最美通緝犯」出獄開直播！主打「改邪歸正」卻遭封號

陸男偷偷考上北大　媽媽嚇呆爽翻「做夢都笑醒」

「插點滴針開會」爆紅！陸網紅官員不到一年被「雙開」

關稅戰抬高成本與售價　中國低價盜版商品問題加劇

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【機率3萬分之1】#宜蘭 海域驚見 #白色飛旋海豚 ！賞鯨客超驚喜

不甩美關稅大棒！義烏「全球超市」照樣開張　中東、南美商客狂採購

預知靠不住！義烏降低對美外貿　政府補貼參展費「前進非洲南美」

中美關稅戰！義烏「暫時」停看聽　預警歐美市場疲軟「提前避險」

體檢發現肺癌…陸女動手術驚覺「腫瘤轉移全身」　元凶是流產手術

陸學校食堂吃到蛆　學生投訴教育局「反遭罵髒話」

約35萬公里　中國首次實現地月距離尺度衛星激光測距

陸「最美通緝犯」出獄開直播！主打「改邪歸正」卻遭封號

陸男偷偷考上北大　媽媽嚇呆爽翻「做夢都笑醒」

「插點滴針開會」爆紅！陸網紅官員不到一年被「雙開」

關稅戰抬高成本與售價　中國低價盜版商品問題加劇

富少變毒咖2／改姓換名心沒變！10年涉3案...高富帥毒化過程曝

道奇輪值拉警報！葛拉斯諾肩傷退場　教頭：可能進傷兵名單

GPT-4o 太會拍馬屁？OpenAI執行長：正在加速修正

小孟老師／4月28日星座運勢　水瓶情路受阻「雙魚迎財運翻身」

富少變毒咖1／賓士怒撞北藝大爆出販毒鏈　供貨者竟是富二代

詹皇被肘擊後腦發生致命失誤　湖人G4又輸陷1勝3敗絕境

AI伺服器退燒　台灣「代工大咖」恐淪茅山道士

杜蘭怒目對峙挑釁球迷　紅襪全隊護航、守護者致歉聲明

「賴清德激怒台灣人」　邱毅：沒想到有天要重回戒嚴

川普喊「美國發大財」揭關稅戰用心　年收650萬以下有望免稅

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

大陸熱門新聞

陸女體檢發現肺癌早期　元凶是流產手術

陸「最美通緝犯」出獄開直播

義烏對美「暫時」停看聽　早預警歐美市場疲軟

陸男偷偷考上北大　媽媽爽到「做夢笑醒」

預知美國靠不住！義烏商家前進非洲、南美

陸學校食堂吃到蛆　學生投訴反遭罵

中國首次實現地月距離尺度衛星激光測距

不甩美關稅大棒！義烏「全球超市」照樣開張

快訊／四川發生規模4.9「極淺層地震」　震源深度僅10公里

「插點滴針開會」爆紅！陸網紅官員被雙開

買小狗不能退貨　陸男竟「當場摔死」

與川普會談後改變作法？　沃爾瑪已通知陸廠恢復發貨

抖音93萬網紅「裸聊尻尻」影外流　本尊認了

陸女網購保險套　收超噁簡訊：注意身體

更多熱門

相關新聞

川普上任百日　台韓對美信任度大降

川普上任百日　台韓對美信任度大降

美國總統川普即將執政100天，但民調滿意度卻直直落，尤其是台韓民眾對於美國的信任度更是顯著下降。

川普「關稅奇襲」與朱鎔基「談判傳奇」　美日關稅戰的策略啟示

川普「關稅奇襲」與朱鎔基「談判傳奇」　美日關稅戰的策略啟示

義烏對美「暫時」停看聽　早預警歐美市場疲軟

義烏對美「暫時」停看聽　早預警歐美市場疲軟

CNN民調：川普支持度創70年來歷任總統就職百日新低

CNN民調：川普支持度創70年來歷任總統就職百日新低

亞馬遜漲近30%！美中跨境電商集體漲價

亞馬遜漲近30%！美中跨境電商集體漲價

關鍵字：

關稅中美川普大陸義烏

讀者迴響

熱門新聞

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳發」！

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

女會計偷吃已婚同事！公司當砲房用

她洗澡遭猴群攻擊　滾燙熱水灑全身慘燙死

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

別再掏耳朵！醫師曝「3大風險」：真實案例

AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶

香港金像獎得獎名單！劉青雲四度奪影帝　最大贏家掃走9項獎

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面