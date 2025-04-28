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開車衝撞人群釀11死！　加拿大警：30歲亞裔嫌犯有精神病史

記者張方瑀／綜合報導

加拿大溫哥華27日晚間一場慶祝菲律賓節慶活動發生駕車衝撞事件，有一輛運動休旅車（SUV）高速衝入人群，造成至少11人死亡、數十人受傷。現場民眾立刻制伏現年30歲的亞裔嫌犯，他曾因精神健康問題與警方有所接觸，目前警方仍在調查作案動機，但已排除恐怖攻擊可能。

綜合外媒報導，這起事件發生在27日晚間，當時適逢卑詩省（British Columbia）菲律賓社區舉辦一年一度的「拉普拉普節」（Lapu Lapu Day）慶祝活動，紀念曾經對抗西班牙殖民的菲律賓原住民族領袖拉普拉普。

溫哥華警方指出，當場參與活動的民眾協助追捕並制伏現年30歲的亞裔嫌犯，他過去曾因精神健康問題與警方有所接觸。目前警方未公布嫌犯姓名，因為他尚未被正式起訴。

溫哥華代理警察局長賴伊（Steve Rai）28日在記者會中指出，死亡者年齡介於5歲到65歲之間，還有多名傷者情況危急，部分身分尚未確認。

警方強調，目前沒有跡象顯示這是恐怖攻擊，嫌犯動機仍不明，但精神健康疑似是關鍵因素。溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）說，「看起來這件事的背後，精神健康問題是一大主因。」

▲▼溫哥華汽車衝撞至少11死。（圖／路透）

▲溫哥華汽車衝撞至少11死，目擊者形容現場宛如戰場。（圖／路透）

活動當天，街道上排滿了美食餐車，表演者跳著菲律賓傳統舞蹈，氣氛溫馨歡樂。結果在當地時間晚間8點剛過，嫌犯駕駛一輛SUV直接衝入在東43大道（East 43rd Avenue）與弗雷澤街（Fraser Street）交會口參加拉普拉普節的人群，目擊者形容現場宛如戰場，街頭倒臥著多具屍體

當時人在現場的記者潘吉利南（Kris Pangilinan）形容，「你一輩子都不會想看到這樣的畫面。駕駛猛踩油門，直接衝進人群，就像保齡球撞向一整排瓶子，全都飛了起來，真的就像戰場……到處都是倒在地上的人。」

加拿大總理卡尼（Mark Carney）28日上午受訪時表示，他對這起攻擊事件感到無比心碎，強調當局認為這起事件是單一行為，並未對加國公眾構成持續威脅。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）則痛批這起令人髮指的悲劇，承諾死者不會被遺忘，並指示菲律賓駐溫哥華使領館全力協助傷者及家屬，並與加國政府保持密切聯繫。

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