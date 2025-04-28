CNN民調：川普支持度創70年來歷任總統就職百日新低

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

根據美國有線電視新聞網（CNN）委託SSRS進行的最新民調顯示，儘管川普以個人生涯最高支持度重返白宮，但在執政即將滿百日之際，他的施政表現卻遭遇嚴重負面評價。調查顯示，川普的支持度僅41%，這是自1953年以來歷任總統就職百日時的最低紀錄。

川普的支持度持續下滑，比3月時下降3個百分點，較2月底下跌7個百分點。強烈支持川普的受訪者僅22%，而強烈不支持的比例則達45%。尤其在女性和拉丁裔美國人中，支持度分別下降至36%和28%。

不同政黨屬性民眾對川普的支持度呈現兩極化：86%的共和黨員支持他，而93%的民主黨員則不支持。此外，無黨派民眾對他的支持度也降至31%，創下第一任期的新低。

在經濟議題上，川普的支持度也不理想。自從他3月初提出關稅計畫以來，經濟方面的支持度下跌至39%，創下生涯新低。通貨膨脹和關稅政策的支持度分別降至35%。

外交事務方面，川普的表現同樣不被看好。僅39%的受訪者支持他的外交政策，60%表示不支持，特別是在烏克蘭戰爭和海外援助計畫上的處理方式。

這項民調於17日至24日間進行，透過線上和電話訪問共1678位美國成人，抽樣誤差為正負2.9個百分點。