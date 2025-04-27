美中私下接觸！　韓媒目擊中國高官「走進美國財政部」

▲韓媒披露，中美雙方已在華府展開未公開接觸。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中關稅戰火持續延燒之際，韓媒披露，中美雙方已在華府展開未公開接觸，中國高級官員24日上午被拍到走進美國財政部大樓，引發外界關注雙方是否正悄悄為關稅問題尋求解方。然而，儘管現場畫面曝光，兩國政府卻仍對外否認正進行任何實質協商。

根據《中央日報》報導，當地時間24日上午7時左右，一名佩戴G20財長與央行總裁會議通行證的中國財政部高層，率約10名隨行人員進入位於白宮附近的美國財政部大樓。

這棟大樓被視為美國財政部門的核心據點，雖然該官員的身分尚未獲得證實，但隨行人員均配戴了與G20會議相關的識別證，與中國財政部長藍佛安日前在與南韓副總理崔尚穆會面時所持證件一致。

有韓國駐美記者試圖拍攝中國官員一行人進入大樓的畫面，卻遭中方人員阻攔，甚至被要求當場刪除手機中所有拍攝的照片。當記者質疑對方身分時，對方僅回應「沒有義務表明身分」，但其胸前證件清楚標示「中國」國籍。

這場突如其來的會面，時間點正好卡在南韓副總理崔尚穆與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）舉行「2+2會談」的1小時前，耐人尋味。

值得注意的是，美國總統川普（Donald Trump）近期在受訪時聲稱，美國「每天」都有與中國方面保持聯繫，並暗示可能在未來兩到三週內達成共識，甚至考慮調降最高達145%的對中關稅。不過，他並未說明具體的溝通管道或協商細節。

與此同時，中國政府卻高調否認雙方有任何實質性接觸。中國外交部發言人更批評川普的說法是「假新聞」，堅稱中美目前沒有任何協議或談判正在進行。

對於這場在鏡頭下曝光、卻遭官方否認的會面，有匿名人士向《中央日報》分析指出，美中雙方在高關稅壓力下，內外交困，已經逼近「臨界點」。若這次幕後接觸能取得成果，或有可能成為這場關稅戰的重要轉折。

該人士進一步指出，眼下白宮與北京各說各話，局勢已不單是貿易問題，更升級為兩國領導人的「面子之爭」，若要找到雙贏的出路，恐怕難度不小，尤其是中方高官親自造訪美國財政部，這種低調示弱的舉動，恐在中國國內引發質疑，也解釋了北京為何選擇對此行動保持極度克制。