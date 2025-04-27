時間站在美國這邊！　華爾街大咖：中國撐不過貿易戰

▲美國億萬富豪、對沖基金經理人艾克曼（Bill Ackman） 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）大動作對中國商品加徵高額關稅，引爆新一波美中貿易戰。對此，億萬富翁、對沖基金經理人艾克曼（Bill Ackman）直言，北京若不盡快達成協議，恐怕撐不過這場曠日費時的對抗，還會對自身經濟帶來嚴重且無法挽回的損害。

根據《彭博社》報導，艾克曼在社群平台X發文指出，中國應該「有強大動機」儘速談妥貿易協議，因為若高額關稅持續拖延，企業對中國市場的信心將大幅流失，供應鏈勢必轉往印度、越南、墨西哥、甚至美國本土等其他國家。

艾克曼表示，「一旦中國因為自尊或情緒因素而選擇硬撐、不願談判，所承受的經濟代價將更加慘烈，後果恐怕是永久性的。」他直言，這場貿易角力戰「時間是美國的朋友，但卻是中國的敵人」，認為若中國錯過協商時機，將付出高昂代價。

川普自重返白宮後，已對大部分中國進口商品祭出高達145%的關稅，中方也不甘示弱，反擊開徵最高125%的報復性關稅，雙方貿易幾乎陷入停擺。

目前，北京對美方態度依然強硬。中國國家主席習近平拒絕接聽川普的電話，並堅持美國必須先展現尊重、停止羞辱性的言論，否則不會重啟談判。

不過，報導指出，隨著貿易戰持續升溫、壓力擴及中國部分產業，當局正考慮暫時取消部分美國商品的125%關稅，以緩解內部經濟衝擊。

艾克曼分析，不論是中國還是美國，兩國領導人都清楚當前145%的關稅水準無法持續，若要避免兩敗俱傷，雙方都應將稅率拉回至更合理的10%到20%。他也點出癥結所在．「真正卡住協商進展的，不是經濟算盤，而是雙方都不想在國內政治上看起來像是先低頭。」

艾克曼強調，美中雙方其實都知道最終關稅得調降，「現在只是在演一場外交戲碼，想營造出這是一個雙方共同決定的結果，而不是誰先認輸。」

值得關注的是，艾克曼過去長期是民主黨金主，但近年逐漸轉向支持川普，並在多項外交政策及反猶主義（antisemitism）議題上公開表態力挺