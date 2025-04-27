陌生帳號私訊「你中獎了」　警籲千萬別相信

▲警方呼籲注意假中獎真詐騙-當心假客服 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



假中獎詐騙以社群媒體為主要平台，詐騙集團假冒抽獎客服，利用高額獎金吸引受害者上鉤，詐騙集團先是透過電話、電子郵件或簡訊通知受害者，聲稱他們中了某知名品牌的獎項或大獎，並且告知受害者必須支付一定金額的「手續費」或「稅金」，才能領取所謂的獎品。受害者往往因為貪圖一時的利益，未能及時識破詐騙陷阱，最終遭受財務損失。此類詐騙案件屢見不鮮，詐騙集團利用人們的僥倖心理和對中獎的渴望進行設局，造成民眾不必要的經濟損失。

▲嘉義縣警察局水上分局分局長曾冠螢 。（圖／水上分局提供）

防詐小撇步：

1、收到來自陌生帳號的私訊，告知中獎，請務必提高警惕不要輕易相信。

2、不隨意提供自己的個人資訊，尤其是銀行帳戶資訊。

3、任何要求提前支付費用或提供銀行帳戶資訊的抽獎活動，都極有可能是詐騙。

4、在參與任何抽獎活動之前，請務必多方查證，確認主辦方的真實性。

嘉義縣警察局水上分局分局長曾冠螢呼籲，參加網路抽獎應保持警覺，勿輕易相信不明的中獎通知，如要求領取獎品需先匯款、繳納核實金、交付提款卡等，即為詐騙手法，民眾若有疑慮，可撥打165反詐騙專線查詢，避免落入詐騙陷阱。