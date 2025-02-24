13歲少年離奇陳屍臥室！　疑因玩了「這款TikTok遊戲」

▲少年父母認為，兒子是玩了TikTok流行的「昏迷挑戰」身亡。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國南加州一名13歲少年突然陳屍臥室，起初被判定可能自殺身亡。不過，他的父母私下追查之後認為，兒子是因為跟風玩了一款TikTok流行遊戲，才會不幸喪命。

小奧哈里（Nnamdi Ohaeri, Jr.）來自一個軍人家庭，與家人感情融洽，他是4兄弟裡的長子，熱愛音樂與運動、尤其足球，被父親形容為「很有幽默感也很機智」，3日早上卻被發現倒臥房間，急救之後依然宣告不治。

父親奧哈里接受當地媒體KTLA採訪時回憶，前一天晚上，全家人一如往常共度周日，「我們回家後，他們去洗澡，我們在看葛萊美獎頒獎典禮，他很開心肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）橫掃了所有獎項」，沒想到隔天早晨，一切都變了調。

A Southern California couple is mourning the death of their young son after they say he died from a dangerous social media challenge.

Details: https://t.co/Izk6PczoNK pic.twitter.com/cukKQ36NQi — KTLA (@KTLA) February 22, 2025

這對悲痛欲絕的父母表示，兒子一直對未來充滿希望，不可能突然自殺，於是他們開始私下調查，試圖拼湊出蛛絲馬跡，很快發現孩子很可能死於一款社群媒體上流行的遊戲。

奧哈里表示，「我聽說有年輕人會試圖讓自己昏倒，但我猜他們後來恢復了意識。」他與妻子都認為，這是唯一說得通的解釋，儘管兒子沒有任何社群媒體帳號，智慧型手機也有嚴格家長監護設定，但可能從同學那裡得知這一款遊戲。

奧哈里總是提醒孩子們「不要吸毒，要做出正確的決定，但我們不會說，不要在社群媒體上跟風或玩遊戲，或許我們必須這麼做才對。」他與妻子希望公開分享兒子的故事，為其他家長敲響警鐘。

據悉，這款危險遊戲被稱為「昏迷挑戰」（Blackout Challenge），鼓勵人們閉氣直到缺氧昏倒，在TikTok的年輕使用者之間流行，但迄今已經造成多起未成年人死亡事件，家長們也因此向TikTok提起訴訟。

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