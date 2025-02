13歲少年離奇陳屍臥室！　疑因玩了「這款TikTok遊戲」

▲少年父母認為,兒子是玩了TikTok流行的「昏迷挑戰」身亡。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國南加州一名13歲少年突然陳屍臥室,起初被判定可能自殺身亡。不過,他的父母私下追查之後認為,兒子是因為跟風玩了一款TikTok流行遊戲,才會不幸喪命。

小奧哈里(Nnamdi Ohaeri, Jr.)來自一個軍人家庭,與家人感情融洽,他是4兄弟裡的長子,熱愛音樂與運動、尤其足球,被父親形容為「很有幽默感也很機智」,3日早上卻被發現倒臥房間,急救之後依然宣告不治。

父親奧哈里接受當地媒體KTLA採訪時回憶,前一天晚上,全家人一如往常共度周日,「我們回家後,他們去洗澡,我們在看葛萊美獎頒獎典禮,他很開心肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)橫掃了所有獎項」,沒想到隔天早晨,一切都變了調。

A Southern California couple is mourning the death of their young son after they say he died from a dangerous social media challenge.

Details: https://t.co/Izk6PczoNK pic.twitter.com/cukKQ36NQi