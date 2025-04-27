把握今天好天氣　明鋒面猛掃全台「中部以北」防大雨　

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天東北季風減弱，氣溫回升，天氣穩定。鋒面今晚接近、明天通過台灣，今晚金馬地區要留意較大雨勢，明天全台都有明顯雨勢，中部以北有較大雨勢發生機率。周二、周三鋒面遠離，水氣減少，周四北邊水氣又稍多，也有降雨機率。

劉沛滕指出，今天東北季風減弱，氣溫回升，天氣穩定，東半部、基隆北海岸有局部降雨，主要午後山區有局部降雨，宜蘭地區午後雷陣雨明顯，有較大雨勢發生機率。明天鋒面通過，降雨明顯，中部以北有短暫陣雨或雷雨，後續東北季風影響再降溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉沛滕表示，今天台灣上空雲氣減少，天氣穩定，午後山區有雷陣雨，宜蘭較大雨勢發生機率。鋒面今晚到金門及馬祖附近，明天通過台灣，今晚金馬地區要留意較大雨勢情形。明天鋒面通過，全台都有明顯雨勢，中部以北有短暫陣雨或雷雨，甚至較大雨勢發生機率。

他指出，下周二、周三鋒面遠離，水氣減少，僅花東地區及午後山區有零星雨，天氣穩定。周四至周六僅東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有午後降雨。另外，周四北邊水氣稍多，也有降雨機率。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他表示，今天明顯回溫，明天鋒面通過、東北季風影響，北部明、後天降溫，東部及東南部也略微降溫。周三逐漸回溫，周四北部又略微下降，後續則逐漸偏暖。

另外，他也說，鋒面今晚到明天通過，清晨及夜晚中部以北地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。