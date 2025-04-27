板橋男行刑式槍殺畫師妻！畫室悲痛曝噩耗　學生震驚：怎麼會這樣





▲新北板橋男子槍殺前妻。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

新北市板橋區文聖街今(27日)凌晨發生一起命案！初步了解，35歲謝姓男子與前妻陳女(35歲)有感情糾紛，竟持槍朝陳女頭部擊發，陳女當場慘死血泊，而謝男隨後也舉槍自戕，目前命危仍在醫院搶救當中。經查，陳女與友人合開畫室，陳女也在畫室內開班授課，今不幸傳出噩耗，不少學生相當震驚，「怎麼會這麼突然？」

初步了解，謝男及陳女剛結束婚姻關係1個多月，疑似因共同合租房屋的租約尚未到期，2人因此還同住在該處。不料，今凌晨2人因為感情問題發生口角，謝男竟失控朝陳女頭部開槍，隨後也舉槍自戕，鄰居發現後才趕緊報警。





▲新北板橋男子槍殺前妻，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者陳以昇攝）

警消獲報到場，立即將2人送醫，不過陳女到院即心跳停止，搶救後仍宣告死亡；謝男則陷入昏迷，送醫搶救後已呈現腦死，狀況並不樂觀，目前仍在加護病房救治當中。

經查，謝男為工人，陳女則與友人在一樓合開畫室，並在畫室中擔任畫師，經常開班授課，如今噩耗傳出，畫室稍早也發出公告，「很遺憾地有一項重大事情要跟大家說，逃脫畫室常駐的陳老師，因意外已經離開了」，消息一出，令不少學生相當震驚，「怎麼會這麼突然？」、「好難過…」。

目前警方已連繫到女方家屬，並已報請檢方相驗，以釐清詳細死因，至於事發原因，仍待進一步調查釐清。