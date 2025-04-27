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大鵬灣BOT今年第3季完成招商　「鵬琉線」可望復航

▲▼隨著小琉球客運需求增加，近年新增鹽埔至大福航線。（圖／記者周湘芸攝）

▲隨著小琉球客運需求增加，近年新增鹽埔至大福航線。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

小琉球為不少民眾夏季戲水勝地，最高峰每日可達1萬2千人次登島。近年隨著國旅衰退，當地業者坦言，整體觀光人次明顯下降，連水域活動教練都出走，但國際觀光客卻有增加趨勢，其中包括德國、法國及韓國都很常見。交通部觀光署表示，大鵬灣國家風景區BOT案預計今年第3季完成招商，部分區域2年後營運，未來也考慮復航「鵬琉線」。

根據交通部航港局統計，2022年屏東港群至小琉球載客量達256萬人次，2023年已達289萬人次，成長13%。隨著客運需求增加，近年又新增鹽埔至大福航線，目前共有16艘客船及3艘貨船運行，每周固定航班為38艘次。

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「小山看海藝文園區」執行長許博翰觀察，近年隨著國旅市場萎縮，加上物價成本高，民眾趨向國外旅遊，疫後旅客回流速度慢，儘管國際旅客有增加趨勢，整體旅客量仍是下滑。此外，隨著市場下滑，不少水域活動教練都前往國外發展，當地基礎服務人員，如房務、餐廳都愈來愈難請人，即便有香港、馬來西亞等外籍人士來打工，多半也待不久。

▲▼「小山看海藝文園區」為近年熱門景點。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼「小山看海藝文園區」為近年小琉球熱門景點。（圖／記者周湘芸攝）

許博翰表示，雖然小琉球當地的台灣旅客已不如過去興盛，但近年發現許多歐美旅客喜歡到訪，他就曾遇過不少德國、法國及韓國旅客，甚至會到此重遊。他認為，最主要原因就是「交通」，現在觀光署推出的台灣好行，提供高鐵左營站到東港碼頭的接駁，單趟只要67元，相較過去包車每人要價200元，便宜又方便。

許博翰也說，去年0403花蓮地震後，有段時間轉移不少旅客到小琉球，但全年來看，旅客量仍較過去下滑8%至10%。隨著消費市場改變，旅客減少、請不到基礎服務人員，最終都可能導致惡性循環。

▲▼隨著小琉球客運需求增加，近年新增鹽埔至大福航線。（圖／記者周湘芸攝）

▲隨著小琉球客運需求增加，近年新增鹽埔至大福航線。（圖／記者周湘芸攝）

觀光署指出，為吸引不同客群旅客到訪，停滯已久的大鵬灣國家風景區BOT案今年將啟動招商，未來將打造全台唯一的濱海高爾夫球場及海景度假村。大鵬灣國家風景區管理處表示，此案預計第3季完成招商，並依時程陸續於2年、6年、10年後進入營運期。

大鵬灣國家風景區管理處表示，大鵬灣國家風景區BOT案「遊一區」預計今年第3季完成招商作業，2年後進入部分區域營運期；「遊二區」已完成甄選作業，預計4月底啟動後續議約作業，第3季完成招商，6年後進入營運期；「遊三區」目前為公開徵求其他民間申請人階段，預計第3季完成招商作業，10年後進入營運期。

大鵬灣國家風景區管理處也說，恢復因疫情停航的「鵬琉線」是未來的目標，預計先將所在碼頭機能提升，讓遊客願意到這個碼頭，進而帶動鵬琉線的生機。

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