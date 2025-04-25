旅日別用「半吊子日文？」　他點1語言：能贏得尊重！網友吵翻

▲日本2024年外國觀光客人數突破3686萬。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

文／CTWANT

日本觀光廳日前公布2024年度訪日外國旅客調查結果，其中有15.2%的旅客曾在與設施人員溝通時遇到困難，特別是在餐飲場所。臉書粉專「日本省錢小站」就分享，某位外國觀光客發現，與其用「半吊子的日語」跟日本人溝通，不如用「半吊子的英語」對話，這樣更能贏得對方尊重。貼文一出，迅速引起網友熱議。

臉書粉專「日本省錢小站」日前發文表示，某位到日本觀光的外國遊客突然發現，與其用「半吊子的日語」與日本人溝通，不如用「半吊子的英語」跟日本人溝通，這樣一來比較能贏得日本人的尊重。

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針對這番言論，「日本省錢小站」認為，「的確有些日本人，看你會說英文就會對你比較禮貌跟友善，所以如果大家發現用日文跟日本人交流不順暢的話，或者轉成英文會改善一些也說不定喔」。

貼文曝光後，不少過來人在底下留言，「可我說日語他們反而整個卸下心防，更有禮貌耶，應該是因為知道你懂日語所以不敢怠慢」、「不會啊，我妹日文系，第一次去日本玩，日本店員、售票人員會試著跟她聊天，最常問她是哪國人」、「我本身第一次去日本的時候日文很爛，可是遇到的都是好人，很有耐心的聽我說，回答我的時候也會放慢語速，會問我是什麼國家的人」、「先說英文，對方不懂時再用日文，這樣日本人對你的好感度會比你一開始用日文高很多」。

也有人指出，「反了吧？講英文反而不見得理你，有時候一聽到就nonono的躲開」、「有沒有可能是發音問題？從以前半吊子日文到現在日本工作，從沒碰到對方要硬跟我講英文的狀況」、「你自己日語半桶水，主動走去挑戰人家的母語，人家以為你都懂日語，自然會用正常的日語溝通，何以說成霸凌？」、「與其說語言霸凌，不如說自己本來就是半吊子，不太會聽不太會說，而對方只是正常發揮而已，就又被打入歧視的行列」。

還有人說到，「這只限遊客區，非遊客區說英文會出現溝通困難，至少我是日文不太行，但一直溝通過程還是算順利」、「其實Google翻譯還算堪用，用手機軟體輔助自己不是很好嗎？」、「不認同，可能我都是在郊外，英文完全不可以，破日文加Google翻譯就可以」、「其實最重要的還是自己的態度」、「不是全部，但真的遇過不少次，裝聽不懂日文一直用英文，會得到不同的結果」。

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