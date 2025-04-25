　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅日別用「半吊子日文？」　他點1語言：能贏得尊重！網友吵翻

旅日別用「半吊子日文」溝通？　內行人：說「這語言」更能贏得尊重

▲日本2024年外國觀光客人數突破3686萬。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

文／CTWANT

日本觀光廳日前公布2024年度訪日外國旅客調查結果，其中有15.2%的旅客曾在與設施人員溝通時遇到困難，特別是在餐飲場所。臉書粉專「日本省錢小站」就分享，某位外國觀光客發現，與其用「半吊子的日語」跟日本人溝通，不如用「半吊子的英語」對話，這樣更能贏得對方尊重。貼文一出，迅速引起網友熱議。

臉書粉專「日本省錢小站」日前發文表示，某位到日本觀光的外國遊客突然發現，與其用「半吊子的日語」與日本人溝通，不如用「半吊子的英語」跟日本人溝通，這樣一來比較能贏得日本人的尊重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對這番言論，「日本省錢小站」認為，「的確有些日本人，看你會說英文就會對你比較禮貌跟友善，所以如果大家發現用日文跟日本人交流不順暢的話，或者轉成英文會改善一些也說不定喔」。

貼文曝光後，不少過來人在底下留言，「可我說日語他們反而整個卸下心防，更有禮貌耶，應該是因為知道你懂日語所以不敢怠慢」、「不會啊，我妹日文系，第一次去日本玩，日本店員、售票人員會試著跟她聊天，最常問她是哪國人」、「我本身第一次去日本的時候日文很爛，可是遇到的都是好人，很有耐心的聽我說，回答我的時候也會放慢語速，會問我是什麼國家的人」、「先說英文，對方不懂時再用日文，這樣日本人對你的好感度會比你一開始用日文高很多」。

也有人指出，「反了吧？講英文反而不見得理你，有時候一聽到就nonono的躲開」、「有沒有可能是發音問題？從以前半吊子日文到現在日本工作，從沒碰到對方要硬跟我講英文的狀況」、「你自己日語半桶水，主動走去挑戰人家的母語，人家以為你都懂日語，自然會用正常的日語溝通，何以說成霸凌？」、「與其說語言霸凌，不如說自己本來就是半吊子，不太會聽不太會說，而對方只是正常發揮而已，就又被打入歧視的行列」。

還有人說到，「這只限遊客區，非遊客區說英文會出現溝通困難，至少我是日文不太行，但一直溝通過程還是算順利」、「其實Google翻譯還算堪用，用手機軟體輔助自己不是很好嗎？」、「不認同，可能我都是在郊外，英文完全不可以，破日文加Google翻譯就可以」、「其實最重要的還是自己的態度」、「不是全部，但真的遇過不少次，裝聽不懂日文一直用英文，會得到不同的結果」。

延伸閱讀
家有「市值1億」地和房被笑窮　網揪1關鍵：是兩回事
康橋環島車禍挨轟「沒事搞危險活動」！校友女歌手發聲了：不是學校、孩子的錯
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
預算遭砍！行政院中辦「沒錢換飲水機濾心」　公告曝光
連5年虧損！處分股權止血沒用　股價雙雙跌逾7％
入夜雨更強！　下周一雨區再擴大
快訊／宜蘭罷綠重創！　俞凌傑准押禁見
快訊／首爾「知名商展中心」COEX火災！　濃煙竄出
陸國企會議室男女「揉臀激吻」　一票人看直播傻眼
日本長野重大車禍　4名學生身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午連假「台鐵加開109列車」　4／28起開放訂票

呂秋遠人設崩塌！他揭被網暴3原因「有訴訟才認領」：難怪懂渣男

原來「捻花惹草」好處多多！減壓、增強體力、改善心情　讓生活更有活力

極東之光「三貂角燈塔」90周年　4／30點燈慶生

男友出門、到家「LINE自動傳訊」報備！過來人大推：很方便

鋒面過境「入夜後雨更強」　下周一雨區再擴大

TPASS 2.0常客優惠回饋破671萬元　8.5萬人可領錢

禿子、燕子、漢子426合體！黃暐瀚點1關鍵：韓國瑜沒理由不去

旅日別用「半吊子日文？」　他點1語言：能贏得尊重！網友吵翻

板橋明星國中「半年3起墜樓」校長自請離職　曾爆霸凌教師

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【泰格與雪兒】醫美友情

端午連假「台鐵加開109列車」　4／28起開放訂票

呂秋遠人設崩塌！他揭被網暴3原因「有訴訟才認領」：難怪懂渣男

原來「捻花惹草」好處多多！減壓、增強體力、改善心情　讓生活更有活力

極東之光「三貂角燈塔」90周年　4／30點燈慶生

男友出門、到家「LINE自動傳訊」報備！過來人大推：很方便

鋒面過境「入夜後雨更強」　下周一雨區再擴大

TPASS 2.0常客優惠回饋破671萬元　8.5萬人可領錢

禿子、燕子、漢子426合體！黃暐瀚點1關鍵：韓國瑜沒理由不去

旅日別用「半吊子日文？」　他點1語言：能贏得尊重！網友吵翻

板橋明星國中「半年3起墜樓」校長自請離職　曾爆霸凌教師

端午連假「台鐵加開109列車」　4／28起開放訂票

台南滑輪選手練習看天吃飯　蔡宗豪爭取園區市長承諾2月內找地

鄭中基離婚爆2大內幕！住豪宅「贍養費只月給8000」與妻鬧上法院

「全紅嬋打桌球」贏了！揮出殺球超嗨　網笑翻：樊振東指導過

研究證實「輕微飢餓感」能活化大腦　更健康長壽

倒閣後國會改選「藍白全民配票」！　謝龍介：不要怕民眾黨壯大　

呂秋遠人設崩塌！他揭被網暴3原因「有訴訟才認領」：難怪懂渣男

國民黨明凱道反綠共戰獨裁　蔣萬安喊話：大家勇敢站出來

先別拉我！25歲維族美女輔警下井勇救2歲童　滿身泥爬出「破格晉升」

韓國瑜響應426上凱道　綠黨團回「3把刀」：挺造假作弊令人驚訝

懵鍾CP復活！宋智孝突喊他「老公」　金鍾國傻眼：我也覺得很奇怪XD

生活熱門新聞

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

彰基百袋鮮血搶命5小時　救回康橋擊劍冠軍

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

冏星人「戰爭後我會逃」：死在台灣才是負責任？

餅舖挺罷免被查鹹蛋黃　律師開酸市府

東北季風+華南雲雨一起來！　今晚全台轟雷雨

快訊／06:10台南4.1地震　7縣市有感、最大震度4級

板橋明星國中「半年3起墜樓」　校長自請離職

交到大16歲男友！妹子「只做2件事被狂寵」喊大叔別老

明「雨炸全台」又降溫　下周鋒面挾雨接力

台灣東部海域22:20規模4.7地震　最大震度3級

知名火鍋創始店5／12熄燈　網友不捨

5生肖要發了！　財運跌深反彈

更多熱門

相關新聞

日本長野重大車禍　4名學生身亡

日本長野重大車禍　4名學生身亡

日本長野縣飯田市24日中午發生一起重大交通事故，一輛行駛於天龍川堤防道路上的自小客車不明原因衝撞水門管理橋，車內4名年輕男性全數送醫後不治身亡。警方懷疑駕駛操作不當導致車輛失控，正針對事故詳情展開調查。

2美海軍陸戰隊員性侵日本女

2美海軍陸戰隊員性侵日本女

懷疑男友出軌　日女剁伴侶無名指剪乳頭

懷疑男友出軌　日女剁伴侶無名指剪乳頭

石破茂寫信給習近平　日本在「中美關稅戰」謹慎走鋼索

石破茂寫信給習近平　日本在「中美關稅戰」謹慎走鋼索

台南推課室英語計畫營造友善學習環境強化師生英語力

台南推課室英語計畫營造友善學習環境強化師生英語力

關鍵字：

日本觀光客溝通英語尊重

讀者迴響

熱門新聞

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

人氣漫畫家「公開前任後宮照」

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

彰基百袋鮮血搶命5小時　救回康橋擊劍冠軍

登機時遇空服員1要求　男爽獲得9.7萬元

快訊／台南香舖店惡火　老闆夫妻不治

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面