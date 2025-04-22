2025台南國際龍舟賽4／23開放報名　最高獎金30萬等你來拚

▲2025台南國際龍舟賽即將登場，圖為往年熱血競賽畫面，吸引大批民眾沿岸觀賽應援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



一年一度的端午盛事「2025台南國際龍舟錦標賽」即將再掀熱潮！市府宣佈今年賽事將於5月27日至31日間，在台南運河安億橋至承天橋河段盛大舉行，自4月23日起正式開放報名，至5月2日下午5時截止。今年獎金最高更上看30萬元，台南市長黃偉哲誠摯邀請全國龍舟好手齊聚府城，為榮耀與熱血而戰。



黃偉哲市長表示，劃龍舟是最具端午代表性的民俗體育活動，每年都吸引大批市民與觀光客共襄盛舉。今年活動不僅有龍舟競賽，更結合台南在地美食、農特產品、文創市集與文化展演，並設置多項體適能親子體驗活動，讓整個端午節變成全民共享的運動嘉年華。



體育局長陳良乾指出，本屆賽事競賽組別涵蓋大型與小型龍舟，包括公開男子組、女子組、高中職與國中組、大專組、工商團體組、公教組等，組別齊全，歡迎各路龍舟健兒踴躍報名參加。其中，大型龍舟公開組冠軍可獲得30萬元獎金，是全台龍舟賽中少見的高額獎勵。



台南市體育局提醒，報名將於4月23日上午9時開跑，名額有限，採線上報名方式，想拚獎金、秀實力的隊伍可得把握時機。詳細報名辦法與賽事資訊，可至活動官網查詢（https://dragonboat.tainan.gov.tw/）。