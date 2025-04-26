台中驚傳賣狗肉「還有石虎」抓到人了　男辯幫送貨：只是山羌

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員江和樹在議會踢爆有人公然販賣狗肉，選在后里區一處停車場交易，不排除有保育類的石虎也被吃下肚，警方循線查出是44歲越南籍泰姓男移工，昨（25）晚通知泰男到案說明，泰男辯稱是幫人送貨，送的也只是山羌肉，並非狗肉。動保處表示，肉塊已送驗，29日就能釐清是何種動物。

▲▼台中狗肉販子落網辯稱幫人送貨，所販賣的何種動物，29日化驗出爐。（圖／ETtoday資料照）

江和樹昨天在議會公布一段畫面，1名男子在后里一處民間停車場進行交易，男子下車後從副駕駛座拿出一包狗肉，還附贈蔥薑和香料，對方交付4千元，他還找500元，雙方一手交錢一手交貨，結束後駕車離開。

大甲警分局外埔派出所根據車牌號碼，查出車主是一名泰籍男子所有，經連繫泰男任職在大雅的公司，公司一聽大感訝異，泰男平日工作認真，懷疑還有時間以及知道何處可以捕捉？不過還是帶泰男到案說明。

泰男辯稱他是幫人送貨，而且送的是山羌肉，不是狗肉，警方先行製作筆錄，動保處則將從江和樹送來的肉塊拿去化驗，29日肉塊結果出爐，才能研判有無觸犯動保法，以及其中是否真的有屬於一級保育類的石虎。

大甲分局長謝建國呼籲，外籍移工一旦違反動保法，經檢察官起訴或法院一審判決有罪時，將依規定廢止該移工聘僱許可，並限令出國不得再入國工作，雇主負有向所屬外籍移工宣導動保法規之責，若違反時依法可裁處6至30萬元罰鍰，請雇主謹慎面對。