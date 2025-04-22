快訊／台大醫院外牆鷹架倒塌　北市連夜搜索！49歲印尼移工遭壓身亡





▲台大醫院外牆工程，北市府22日證實，49歲印尼籍移工蘇亞曼SUYATMAN遭壓在三樓施工架中，屍僵明顯死亡。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台大醫院進行外牆工程，昨（21日）上午發生鷹架從10層樓高度崩塌，台大剛開始稱該起意外沒有人員受傷，但北市府災防辦下午表示，由於該工地有1名移工失聯，擔心該移工受困於現場，派員前往現場搜索。北市府今（22日）證實，經過連夜移除施工架作業，今晨2時確定49歲印尼籍移工蘇亞曼SUYATMAN被壓在3樓施工架中，屍僵明顯死亡，後續交由警方處理。

台北市災害防救辦公室21日下午表示，由於稍早接獲目擊者通報，尚有1名移工未聯絡到，情況不明，勞檢處立即聯繫承商，確認該名移工處於失聯狀態；為恐該名移工係受困於現場，因此災防辦緊急通知消防局和警察局，派員趕往現場進行人員搜索和安全管制。

但到了晚上8時，台北市119勤指中心表示，消防局現場指揮官回報，目前鷹架移除作業持續進行中，消防人員仍無法靠近現場，移除作業完成廠商會再通知現場待命人員，失聯移工仍未聯繫上。

而台北市勞檢處及119勤指中心於22日上午7時20分說明，承商採人工方式搬移層層卡住的施工架，連夜進行移除作業，今晨2時許，承商通知該名失聯的49歲印尼籍移工蘇亞曼SUYATMAN，發現被壓在3樓施工架中，經會同員警與救護人員上樓確認身分，屍僵明顯死亡，後續交由警方處理。