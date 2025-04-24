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家庭看護移工比例高！花蓮首辦照護技巧到宅訓練　免費受理申請

▲花蓮今年首次辦理「外籍家庭看護工到宅訓練」，訓練過程中移工與家庭成員共同參與課程，全部免費。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮今年首次辦理「外籍家庭看護工到宅訓練」，訓練過程中移工與家庭成員共同參與課程，全部免費。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府今年首次辦理「外籍家庭看護工勞雇安心暨法令宣導」計畫，即日起受理聘僱外籍家庭看護工雇主提出申請。課程包含專業護理師教授照顧技巧、配合通曉移工母語之通譯員進行同步翻譯，對外籍移工進行照顧訓練，所有費用由縣府全額負擔。訓練過程中移工與家庭成員共同參與課程，深獲雇主及看護工好評。

縣長徐榛蔚表示，外籍家庭看護工服務於雇主家中，縣府透過補充訓練可提升移工的照護技能，並搭建良善的溝通橋樑，不但能減輕移工及同住家人照顧負擔，更能縮短看護工與被照顧長輩彼此的磨合期，期望能優化被照顧者的日常生活，也能達到移工用心及雇主安心的目標。

縣府社會處表示，依據勞動部統計，截至花蓮縣移工總數共有5,614人，其中家庭看護移工人數為3,442人，佔本縣移工人數比例高達61%，本縣人口老化，聘僱外籍家庭看護工比例之雇主逐年增加，移工因語言、文化隔閡常引發環境適應不良問題，屢次接獲雇主反映看護工基本的專業訓練不足，照顧品質有待提升等問題，如因外籍家庭看護工照護知識不足，容易做出錯誤的照顧方法。

參加訓練的印尼籍移工雅妮分享，第一次來台灣工作，因為語言隔閡並不了解雇主和阿嬤的需要，自己尚在慢慢摸索適應中。當通曉母語的通譯人員進到雇主家，如同見到家人一樣，在課程中學到了幫阿嬤翻身、移位，如何避免讓自己受傷，知道如何在床上幫阿嬤洗頭髮及擦澡，加強阿嬤肌肉強度訓練等技巧。雇主張小姐表示，護理師依阿嬤的狀況，教導雅妮正確的照護知識，並製作訓後課程表，讓雅妮在平日也可以操作，也透過通譯人員傳達雇主希望雅妮達成的照護工作，課程非常實用，感謝縣政府安排專業課程服務。

縣府社會處表示，移工於來台前，在其母國雖已接受基本照護訓練，但實際投入照顧工作時，常因隨著被照顧人身心狀況有所變動，所需要的照護技巧也不同。本次到宅訓練共安排2節課程，內容有生命跡象徵測、日常生活照護，用藥常識、壓傷處理、預防職業傷害，移位技巧、翻身、拍背，如何減少照顧者與被照顧者傷害、實作課程等，由專業護理師與通譯人員依被照顧人的狀況，對移工進行一對一指導，過程中搭配實作演練，協助移工避免職業傷害，也讓被照顧者有更安全舒適的照顧體驗。

聘僱新入國3個月內，照顧技巧仍待加強之家庭看護工，雇主可向縣府社會處提出申請，相關資訊請洽社會處勞資科822-0931及縣府社會處官網https://sa.hl.gov.tw/或縣府全球資訊服務網-公告園地-最新消息。

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