賴清德目標讓台灣「 逆賴者亡」　黃國昌：一定要守住國會

▲ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨今（26日）舉辦「反綠共、戰獨裁」集會遊行，號召萬人上凱道，民眾黨主席黃國昌也率領黨籍立委響應。黃國昌燈臺發言時說，賴政府用青鳥霸凌反對者，還動用司法打壓，並用納稅錢操控媒體恐嚇人民，將台灣帶向專制獨裁的道路，目標是要讓台灣成為一個「順賴者昌、 逆賴者亡」的台灣。他呼籲大家，一定要守住國會，捍衛台灣的民主與法治，將民主還給台灣，將正義還給人民，台灣民眾黨將奮戰到底。

「我們都是這塊土地的主人！我們擁有愛國、愛台灣的心。」黃國昌說，民進黨政府不只想消滅柯文哲與台灣民眾黨，是要讓台灣成為「順賴者昌、逆賴者亡」的台灣，這並非我們想要的台灣，也絕非是我們想留給未來子孫的台灣。

黃國昌表示，去年8月30日，北檢綁走柯文哲，衝進民眾黨中央黨部，但至今8個月，沒有金流沒證據，卻看到黨檢媒三位一體，要消滅柯文哲、民眾黨。黃表示，當時很多人保持沉默，也有很多人感到害怕，但台灣民眾黨不會害怕，站在對抗賴清德獨裁的道路上，我們一步都不會退。

黃國昌說，面對川普高關稅政策，產業生活都將面臨極大衝擊，但賴清德卻鋪天蓋地搞大罷免。當一個政府對人民的痛苦無心、無能、無感，這是台灣的悲哀，而這句話是民進黨蔡英文當初說的話，今天這句話要送還給賴清德，有這樣的政府是台灣的悲哀。

黃國昌表示，過去這段時間，非常多看不下去的台灣人，甚至包含民進黨自己的前輩，出來批評民進黨政府與賴清德，結果馬上變成中共同路人。他反問，拿台灣人納稅錢養共諜的是哪個政黨？

黃國昌說，過去賴清德對蔡英文說，叫網軍停止對他的攻擊，黃國昌要正告賴清德總統，請停止青鳥對台灣人民的霸凌，反對批評民進黨的為何要被賴政府肉搜、查水表，這不是我們要的台灣，有什麼問題就衝台灣民眾黨來，我們一定站在第一線捍衛老百姓權利，為台灣為共同未來奮戰到最後一刻。

「一定要守住國會才能守住台灣民主，只有守住台灣民主才能守住下一代共同的未來。」黃國昌說，對於賴政府為了要搞大獨裁發動大罷免，民眾黨保證，這場戰役參戰到底。過去曾經經歷過威權年代，從歷史學到了教訓，從過去年代邁向今天民主法治，絕對不允許台灣走回專制獨裁老路，「民眾黨不僅只有他與在場黨公職，相信柯文哲前主席即使被關押，都會跟台灣人民一起奮戰到底」。

民眾黨秘書長周榆修也說，正當全世界在關注關稅問題時，賴總統竟叫抗議的百姓去天安門抗議獨裁，「若賴總統願意率隊到天安門，他願意第一個報名參加」；周更大酸，自從總統府出現共諜後，賴清德總統對於民主跟獨裁的定義，水準竟降到跟共產黨一樣。