朱立倫赴中正一分局說明　謝龍介針對推倒護欄解釋：不清楚

▲國民黨主席朱立倫等3人到案，謝龍介針對推倒護欄部分表示不清楚。（圖／記者李毓康攝）

記者邱中岳／台北報導

20萬人上凱道！藍白陣營不滿罷免綠委團體遭檢調調查，甚至國民黨地方黨部也被搜查，黨主席朱立倫號召在野支持者上凱道「反綠共戰獨裁」，從國會立委、地方議會到執政縣市首長全都出席，國民黨主席朱立倫也帶著謝龍介、楊智伃到北市警局中正一分局偵查隊說明先前推倒護欄一事，而謝龍介則說不清楚。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人先前遭約談移送北檢時，國民黨主席朱立倫曾下令全體黨公職到北檢外聲援，但該地是集會禁制區，還一度發生推倒拒馬護欄衝突，讓內政部長劉世芳表態全力執法，引發多名藍營民代則在臉書PO文「自首」。

據了解，國民黨今（26日）下午動員至少5萬人上凱道集會「戰獨裁」，抗議司法追殺，國民黨大咖與民眾黨主席黃國昌都出席，下午5時許主辦單位宣布現場達20萬人。

朱立倫也在台上喊出要到中正一分局說明推倒拒馬衝突一事，並在傅崐萁等人陪同前往。除了朱立倫之外，還有立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃，在3位律師陪同下，針對違法集會遊行法說明。

警方表示，朱立倫面對偵訊說法，指出當天有到場表達不滿情緒，另外立委謝龍介則解釋，當天確實也有在場，但是對於推倒護欄一事，則表示不清楚。