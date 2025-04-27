國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，有民眾爆料疑似有移工參與，勞動部要查了。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

有關近日網路上流傳的影片中，疑似出現外籍勞工參與國民黨在凱達格蘭大道舉辦的「反綠共戰獨裁」活動，引發社會關注，勞動部26日晚間表示，將會聯合移民署進行查察，若確認有違規狀況，將依法予以處分。

這場抗議活動26日日下午登場，場地位於總統府前，聚集了眾多國民黨與民眾黨的政治人物，包括黨主席朱立倫、前任總統馬英九、民眾黨主席黃國昌，以及立法院長韓國瑜、北市長蔣萬安、中市長盧秀燕，還有多位國會與地方民代出席聲援。

不過，有民眾拍攝並上傳的影片顯示，有疑似來自越南的勞工頭戴印有某立委姓名的帽子，出現在現場，引發輿論質疑是否有動員移工參與之嫌。對此，陽明交通大學的法律專家林志潔在個人社群發文指出，外籍工作者若從事未經核准的額外工作，無論是否收費，皆有違法疑慮。

針對這起爭議，國民黨新竹市黨部出面表示，參與的民眾皆為自發前往，並未發起組織性動員，且由於交通工具供應不足，不少人自行搭車赴會，因此否認有提供報酬或刻意動員外勞的情況。

根據《中央社》報導，勞動部26日晚間發布聲明，根據《就業服務法》，雇主不得讓聘僱的外籍員工從事超出工作許可範圍的職務，例如製造業勞工不得被安排參與非工廠相關活動。

若查獲雇主違法安排移工參與不當工作，將依相關法條開罰，金額介於新台幣3萬元至15萬元之間，此外，雇主聘僱資格將按違規人數廢止，並於兩年內不得重新申請聘用外勞。