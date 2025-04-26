率台中隊上台　盧秀燕拜託賴清德：拼經濟、顧人民

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，盧秀燕。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨今（26日）號召在野勢力上凱道「反綠共戰獨裁」，包括民眾黨在內，從國會立委、地方議會到執政縣市首長全出席。台中市長盧秀燕致詞時先介紹台中市的國民黨籍立委，接著喊話總統賴清德，不要再搞政治，「拼經濟、顧人民、救產業，總統拜託你」。

盧秀燕致詞時，先唱名介紹台中市的國民黨籍立法委員楊瓊瓔、黃建豪、羅廷瑋、廖偉翔、顏寬恒、江啟臣等，並介紹台中市議員。

盧秀燕說，美國關稅風暴來襲，全球經濟海嘯，所以日本首相石破茂說，現在是國難當頭、國家的危機，不只是日本，全世界每個國家都在面臨經濟風暴、經濟海嘯，「所以，希望我們的國家領導人也要聆聽人民的聲音、產業的聲音」。

盧秀燕說，產業現在很慘，因為全球的訂單都在縮減、停滯、觀望，很多工廠現在接不到訂單，物價在上漲、人民的生活很辛苦。今天台中隊為什麼要站出來？因為希望國家領導人要把台灣這條船，2300萬人在船上，要好好開，顧經濟、護民生、救產業、顧人民。

「不要再搞政治。」盧秀燕喊話，領導人要全心全意邁向台灣要度過這個經濟風暴、經濟海嘯，不然台灣的產業很可能被淹沒，人民在大海中浮沈，「再一次呼籲國家領導人，拼經濟、顧人民、救產業，總統拜託你」。