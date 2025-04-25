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快訊／罷藍委連署達標+3！　罷免廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪二階過門檻

▲▼立委羅廷瑋 林沛祥舉行 反光警示不能等 讓安全成為平安回家的唯一道路 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

罷免潮如火如荼進行中，自封為「台中F3」的藍委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪罷免團體今（25日）稍早宣布3區都已達到法定門檻。其中台中市長盧秀燕本命區、罷免黃健豪收到44426份，突破120%；「展翅廢翔」罷免廖偉翔團體也收到4萬連署，朝「安全門檻」5萬份以上衝刺；「敲羅行動」罷免羅廷瑋團體也宣布，連署超過法定門檻的27,337份，但距離設定的安全目標4萬份仍有一段差距，因此決定將收件時間延長至5月5日截止日，全力衝刺最後階段。

▼國民黨立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委廖偉翔 國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委羅智強、王鴻薇、李彥秀、葉元之、黃建賓、涂權吉、廖先翔、賴士葆、魯明哲、徐巧芯等多位藍委二階罷免案已突破門檻。今台中3罷團聯合宣布，罷免廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪二階連署同樣達標。

罷免團體強調，「達標不代表安全」，僅僅達到法定門檻並不保證罷免案一定能進入下一階段。第一關審查的台中市選委會與戶政，在市長盧秀燕主政下，勢必會以最嚴格標準剔除無效或資料不全的連署，因此必須大幅超出最低門檻才能確保萬無一失。他們以130%以上的超額連署作為安全緩衝才算「安全過關」。

第五選區罷免黃健豪團體的發言人強調，台中此次罷免「不動員、零資源，自主草根行動」，完全是人民自發的力量，不依賴任何政黨奧援。該發言人表示，相較於國民黨本週末在台北凱道動員的集會，台中的罷免行動純粹是公民自主運動，強調的是選民真心的怒火與訴求，而非傳統動員式造勢。

第四選區「展翅廢翔」團隊代表凡璽特別提到，遭罷免對象廖偉翔過去曾自信聲稱「罷免案不會進入第三階段」投票。然而隨著連署份數節節高升，罷免團隊以行動打臉這項預測，恭喜廖偉翔先生獲得超過4萬名選民的支持，可「在家躺平七年」，直言「恭喜您！」藉此諷刺只要罷免通過，廖偉翔將在未來七年內無法再參選立委。

霸團同時表示，台中要全壘打，4、5、6選區同步啟動協助2、3、8區衝刺計畫，除了原本固定點全區收件，只要打電話或是透過上網收件填寫，都會給予協助，我們相信只要有足夠多的公民覺醒和參與，就有機會改寫歷史，讓人民的聲音透過罷免機制得到彰顯。

▼國民黨立委黃健豪。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）

▲▼國民黨立委黃健豪。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）

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