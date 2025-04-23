支持盧秀燕選國民黨主席？蔣萬安笑2聲「哈哈」　再提426凱道遊行

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫號召26日上凱道「戰獨裁」，台中市長盧秀燕今（23日）鬆口「我願意挺身而出」，但卻未回應競選黨主席議題，一旁的苗栗縣長鍾東錦則稱，包括他和九成藍營正副議長，都支持盧競選黨主席。被問到支不支持盧秀燕選黨主席？台北市長蔣萬安僅笑了2聲「哈哈」，並喊話希望所有民眾在426站出來，將民主還給台灣。

蔣萬安23日中午赴台北市議會民進黨團說明重大法議案，會後接受媒體訪問。針對盧秀燕表態要出席426遊行，且鍾東錦還說有9成藍營正副議長都支持盧選黨主席，蔣萬安會不會支持？蔣萬安先是笑了2聲「哈哈」，隨後表示「426就是在野黨號召，希望所有民眾能站出來，將民主還給台灣、還給民眾 ，我想基本上我也會出席」。

盧秀燕23日到苗栗縣參加中部企業座談會，被問到是否出席26日上凱道「戰獨裁」活動，盧首度鬆口表態，「我願意挺身而出！」為提醒中央執政當局眼前應該放下政治，全力以赴拚經濟，所以26日她站在街頭，提醒國家領導人此時一定要全力化解國家經濟危機，拚經濟、照顧人民。

此外，關於國民黨下屆黨主席參選議題，鍾東錦稱，自己昨晚跟新北市長侯友宜、議長蔣根煌會面，蔣稱全國近9成正副議長，都支持盧秀燕參選黨主席，且藍營縣市長群組也支持她挺身而出參選黨主席，他推崇盧秀燕處事冷靜、性格柔軟和有細膩想法，個人力挺盧參選黨主席。而盧秀燕對此沒有正面回應。