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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／藍白合作426集結凱道「戰獨裁」　國民黨動員5萬人拚氣勢

記者鄭佩玟／台北報導

檢調近期偵辦全台幽靈連署案，其中多個國民黨地方部遭搜索，讓國民黨號召今（26日）上凱道遊行抗議「司法追殺」，除了黨主席朱立倫作為壓軸演講外，前總統馬英九、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等藍營15縣市長首長也會出席，加上民眾黨主席黃國昌領軍響應，國民黨估計至少5萬人上凱道。《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

▲▼ 國民黨主席朱立倫現身北檢，抗議司法不公 。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲ 國民黨主席朱立倫號召藍白支持者上凱道，抗議司法不公。（圖／記者鄭佩玟攝）

國民黨中央今日下午三時在凱道舉辦「反綠共，戰獨裁，凱道一起站出來！」集會活動，訴求「反惡罷、反綠共、戰獨裁」。而在426集會前夕，司法檢調也動作不斷。原本國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被無保請回，檢方抗告成功後，高院撤銷原裁定，地院昨再開庭後黃呂錦茹羈押禁見；國民黨宜蘭縣黨部日前也遭檢調搜索，被告國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑等人遭裁定羈押禁見。

韓國瑜昨天痛批，檢調人員最近表現，讓大多數民眾抱持懷疑心態，檢調人員如果被廣大民眾懷疑只辦藍不辦綠，自己以立法院長身分呼籲，所有檢調人員「要保有高貴的靈魂，不要淪為政治打手」。

值得注意的是，在嘉賓助講環節，其中一名貴賓就是台大前校長管中閔。此外，韓國瑜則預估在「立委大團結」環節登台致詞。

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