米價飆2倍！日本掀「海外帶米潮」　官方示警：沒申報恐挨罰

▲日本東京餐廳老闆利用從美國加州進口的米煮飯。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本國內米價持續上揚，不少赴海外旅遊的日本民眾，選擇在當地購買白米後帶回國內。日本農林水產省旗下的植物防疫所近日示警，強調攜帶米入境日本必須附有產地檢查證明，否則不但會遭沒收銷毀，最重還可能面臨3年以下有期徒刑或300萬日圓（約新台幣69萬元）罰鍰。

根據NHK報導，受到物價高漲影響，截至本月13日，日本全國超市販售的白米價格平均每5公斤來到含稅4217日圓（約台幣970元），價格已經是去年同期的兩倍以上。面對國內米價失控，不少民眾轉向海外市場尋求「平價米」。

橫濱植物防疫所成田分所指出，自去年夏天以來，從印度、泰國等亞洲國家返日的旅客，經常從當地購米攜帶回國，選擇在成田機場入境時申報，這樣的情況近期更明顯增加，從上個月開始攜米返國的案例「大幅上升」。

除了東南亞國家之外，最近從韓國攜帶白米入境的情況也明顯變多，攜帶量多為每人5公斤至10公斤。

不過，農水省提醒，即使是少量自用，從海外帶米回日本也有嚴格規範。依照規定，必須取得當地政府機關出具的檢查證明書，且入境時需配合植物防疫所檢查。

若未持有檢查證明書便試圖攜帶白米入境日本，會在植物防疫所的檢查階段被銷毀，且可能面臨3年以下有期徒刑或300萬日圓以下罰金。