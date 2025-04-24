啪啪小女友2年！「嫌年齡太小分手」轉劈其他幼齒　渣男遭判刑

▲彰化男子激戰未成年小女友後移情別戀，被告上法院判刑1年2月。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／彰化報導



彰化一名蘇姓男子在超市工作，結識未成年工讀生美美(化名)，明知她剛滿14歲，仍和她交往2年並多次到她家上床，之後又以美美未滿18歲為由提分手，轉而和另名未成年少女交往，讓美美傷心欲絕，將蘇男告上法院。全案由彰化地院審理，法官依蘇男犯5個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處1年2月徒刑。可上訴。

美美證稱，她在2021年6月到超市打工，認識同事蘇男後沒多久就交往，從她8月滿14歲起，蘇男就開始和她發生性行為，「次數我不清楚」，但有訊息紀錄的共有5次，而蘇男握有她家鑰匙，經常在下班後先回家洗澡吃飯，再直奔她家激戰。

美美提出訊息證據，顯示兩人於2022年2月13、14日連續發生關係，包含那幾天她傳訊說「寶，趕快過來喔，有大雞雞」、「林北慾火焚身」、「要幫我洗澡澡」、「快，速速」，蘇男也回「好，請妳吃」、「感覺妳會被我一點一點慢慢的吃掉」、「我幫妳降火」，15日美美覺得月經晚到，想到她和蘇男在排卵期無套發生性行為，就相當害怕懷孕，要求蘇男帶驗孕棒來找她，美美一驗發現沒懷孕，蘇男就說「再來一次，反正就不會懷孕」，兩人當天又激戰一番。

美美又指出，同月23號蘇男傳送「不錯吧，這個安排還行吧（食指、手比OK、噴水圖）」，以食指、OK、噴水等小圖示當暗號，就是約定發生性行為，而她回應「我剛剛下樓我腳和手都在抖 現在手也在抖」，「麻麻的感覺」，指性行為之後她腳麻掉的感覺。同年3月2日兩人間還有「有沒有吃飽呀妳」、「吃草莓」、「幫妳種？！」、「好害羞」、「種ㄋㄟㄋㄟ」等對話，顯示當天在她家也發生性行為。

庭審時，蘇男辯稱和美美僅單純擁抱、牽手，兩人傳的情色訊息只是他隨便應付美美，他們沒有上過床。不過美美提出蘇男裸上身、頭部趴在她胸前的照片，以及蘇男僅穿短褲開門進來看她上廁所的照片，證明兩人之間的身體碰觸絕非僅有牽手、擁抱。

法官審理，檢視相關證據後，判定蘇男確實和美美性交，危害美美的身心健康，犯後蘇男雖想拿15萬和美美和解，但美美母親不滿蘇男一直否認犯行，所以調解破局，美美也請法官從重量刑，審酌蘇男在家中超市工作、月收約3萬元等情，依蘇男犯5個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處1年2月徒刑。可上訴。

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