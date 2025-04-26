大阪萬博驚見寶可夢「壓扁成座椅」　粉絲心碎：坐不下去

▲寶可夢被抽真空製成坐椅，讓寶可夢粉絲真的「坐不住」。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

日本大阪關西萬博開幕至今吸引大批人潮，有收到好評自然也有負評，近期「遊んでい館？」展區一款長椅意外掀起討論，因為它是一大堆「寶可夢」玩偶抽真空後回收製成，儘管已被壓縮成扁平狀，但仍有粉絲一眼就能認出是哪隻寶可夢，直呼怎麼坐得下去，目前椅子已經撤掉。

「WIDE LEISURE」公司說明，該展區推廣回收再造的桌椅、燈具、玩具等，「玩偶長椅」是將不要的玩偶放入透明塑膠中壓縮而成，可供遊客「自由坐」。

▲寶可夢被抽真空後「不成人形」，但對於能夠答出「猜猜我是誰」的粉絲來說，還是能認出誰是誰。（翻攝自X）

儘管出發點是好的，但確實可愛的寶可夢被抽真空後變得「不成人形」，引來部分寶可夢粉絲不滿，認為「玩偶很可憐」「不會想坐在上面」。

隨著雪球越滾越大，有日媒特別詢問任天堂此事，得到的回應是「萬博上的展示並未經過我們公司授權，所以我們不想評論」

「WIDE LEISURE」已於本月23日下午將椅子撤掉，同時向玩偶的愛好者們致歉，表示他們思慮不周，會深自檢討。



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